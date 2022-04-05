https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781889797.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сроки проведения специальной военной операции России на Украине. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:15

2022-04-05T14:15

2022-04-05T14:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сроки проведения специальной военной операции России на Украине."Нет, не буду ничего комментировать по военной операции. Это все в министерство обороны", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли примерное понимание, сколько еще будет длиться операция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)