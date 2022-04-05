https://ria.ru/20220405/servis-1781737610.html
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 05.04.2022
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:13
2022-04-05T13:13
2022-04-05T13:13
корпорация мсп
александр исаевич
россия
экономика
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая вместе с Минэком является создателем платформы.Ключевая задача сервиса "Производственная кооперация и сбыт"– объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников.Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе "выращивания" поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая вместе с Минэком является создателем платформы.
Ключевая задача сервиса "Производственная кооперация и сбыт"
– объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.
Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников
.
"Сервис помогает производителю продукции найти для себя заказчиков. Для этого на платформе собран реестр проверенных экспертами Корпорации 9 тысяч производственных предприятий с успешным опытом поставок. Вторая часть сервиса — "Витрина закупок малого объема" по 223-ФЗ — "одно окно" для доступа МСП к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? МСП находит госзакупку по своему профилю на портале. Кликает на нее и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке", - пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба Минэка.
Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России
с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.
Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.
"Сегодня рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 миллиардов рублей в год. В нынешних кризисных условиях участие в них — это возможность для малого бизнеса наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — по ним максимально упрощены все формальные требования к участникам. Это позволяет без проблем участвовать в них даже предпринимателям-новичкам", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.
В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе "выращивания" поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.