Рейтинг@Mail.ru
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/servis-1781737610.html
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 05.04.2022
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:13
2022-04-05T13:13
корпорация мсп
александр исаевич
россия
экономика
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781864633_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_a84e263dde61da81df74fd659b9088b1.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая вместе с Минэком является создателем платформы.Ключевая задача сервиса "Производственная кооперация и сбыт"– объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников.Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе "выращивания" поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.
https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778440211.html
https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html
https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781864633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_290bdfb8951ac72a12610463ef731cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
13:13 05.04.2022
 

Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ

© Корпорация МСПСервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая вместе с Минэком является создателем платформы.
Ключевая задача сервиса "Производственная кооперация и сбыт"– объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.
Баннер онлайн-канала Сервис 360° на сайте Корпорации МСП
2 марта, 17:27
Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций
Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников.
"Сервис помогает производителю продукции найти для себя заказчиков. Для этого на платформе собран реестр проверенных экспертами Корпорации 9 тысяч производственных предприятий с успешным опытом поставок. Вторая часть сервиса — "Витрина закупок малого объема" по 223-ФЗ — "одно окно" для доступа МСП к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? МСП находит госзакупку по своему профилю на портале. Кликает на нее и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке", - пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба Минэка.
Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.
Логотип корпорации МСП
16 марта, 13:51
ЦБ РФ и КМСП запустили новую программу поддержки бизнеса на 335 млрд рублей
Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.
"Сегодня рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 миллиардов рублей в год. В нынешних кризисных условиях участие в них — это возможность для малого бизнеса наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — по ним максимально упрощены все формальные требования к участникам. Это позволяет без проблем участвовать в них даже предпринимателям-новичкам", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:19
Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу
В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.
В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе "выращивания" поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:22
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияЭкономикаТехнологииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала