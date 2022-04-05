https://ria.ru/20220405/servis-1781737610.html

Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ

Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 05.04.2022

Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ

Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:13

2022-04-05T13:13

2022-04-05T13:13

корпорация мсп

александр исаевич

россия

экономика

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781864633_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_a84e263dde61da81df74fd659b9088b1.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков, запущен на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая вместе с Минэком является создателем платформы.Ключевая задача сервиса "Производственная кооперация и сбыт"– объединить производителей продукции с заказчиками, которые хотят подобрать себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. Также сервис поможет предприятиям производственного сектора понять в каком направлении развивать или переориентировать свое производство, отмечается в сообщении.Одно из важных направлений поддержки МСП — помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров, для чего и нужен новый сервис, отметил министр экономического развития Максим Решетников.Как отметили в КМСП, в реестр, по заявке бизнеса, будут включаться новые проверенные производители со всей России с возможностью обмена контактными данными. Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.Сейчас сторона спроса представлена витриной закупок малого объема по 223-ФЗ, где через единый интерфейс можно найти закупки до 500 тысяч рублей из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке. Данный сервис не имеет аналогов, отмечают в КМСП.В течение месяца функционал нового сервиса планируется расширить: производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть и отвечать на товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, которые ищут поставщиков российской и аналогов санкционной импортной продукции. Также появятся запросы от других производителей, которым нужно заместить иностранных поставщиков.В ближайшее время предприниматели также получат через Цифровую платформу МСП.РФ доступ к программе "выращивания" поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1200 номенклатурных позиций.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития, и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778440211.html

https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html

https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)