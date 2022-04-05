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Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года
Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года - РИА Новости, 05.04.2022
Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года
Объемы производства лекарств в столице за первые два месяца 2022 года увеличились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:55
2022-04-05T12:55
2022-04-05T12:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
санкции в отношении россии
владимир ефимов (политик)
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объемы производства лекарств в столице за первые два месяца 2022 года увеличились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего в Москве работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из которых относятся к крупным и средним. Предприятия производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19, говорится в сообщении.В ДИПП отмечают, что для развития фармацевтической отрасли город использует различные инструменты. Так, отлажена работа с офсетными контрактами. Они предполагают, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему загрузку мощностей в течение определенного времени. В столице уже заключили пять офсетных контрактов, три из которых – с фармацевтическими предприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе противоглаукомными, антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и другими.Кроме того, всем фармацевтическим предприятиям города доступны меры поддержки, принятые из-за санкций. В частности, был введен мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость, включая те, что размещены на территории технополиса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, владимир ефимов (политик), экономика, москва, владислав овчинский
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объемы производства лекарств в столице за первые два месяца 2022 года увеличились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Всего в Москве
работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из которых относятся к крупным и средним. Предприятия производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19, говорится в сообщении.
"Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции", – приводит пресс-служба слова вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова
.
В ДИПП отмечают, что для развития фармацевтической отрасли город использует различные инструменты. Так, отлажена работа с офсетными контрактами. Они предполагают, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему загрузку мощностей в течение определенного времени. В столице уже заключили пять офсетных контрактов, три из которых – с фармацевтическими предприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе противоглаукомными, антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и другими.
"Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, работающие на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Сегодня в биомедицинский кластер входят 30 высокотехнологичных компаний, из них 21 имеет статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Благодаря преференциям предприятия уже сэкономили свыше 200 миллионов рублей", – рассказал глава ДИПП Владислав Овчинский.
Кроме того, всем фармацевтическим предприятиям города доступны меры поддержки, принятые из-за санкций. В частности, был введен мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость, включая те, что размещены на территории технополиса.