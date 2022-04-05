https://ria.ru/20220405/proizvodstvo-1781869339.html

Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года

Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года - РИА Новости, 05.04.2022

Производство лекарств в Москве выросло на четверть с начала года

Объемы производства лекарств в столице за первые два месяца 2022 года увеличились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:55

2022-04-05T12:55

2022-04-05T12:55

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

санкции в отношении россии

владимир ефимов (политик)

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объемы производства лекарств в столице за первые два месяца 2022 года увеличились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего в Москве работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из которых относятся к крупным и средним. Предприятия производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19, говорится в сообщении.В ДИПП отмечают, что для развития фармацевтической отрасли город использует различные инструменты. Так, отлажена работа с офсетными контрактами. Они предполагают, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему загрузку мощностей в течение определенного времени. В столице уже заключили пять офсетных контрактов, три из которых – с фармацевтическими предприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе противоглаукомными, антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и другими.Кроме того, всем фармацевтическим предприятиям города доступны меры поддержки, принятые из-за санкций. В частности, был введен мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость, включая те, что размещены на территории технополиса.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкции в отношении россии, владимир ефимов (политик), экономика, москва, владислав овчинский