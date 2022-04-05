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Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку
Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку - РИА Новости, 05.04.2022
Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя планы США, Великобритании и Австралии по разработке гиперзвукового оружия, предостерег от повторения кризисов,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:51
2022-04-05T20:51
2022-04-05T20:51
в мире
чжан цзюнь
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великобритания
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aukus
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя планы США, Великобритании и Австралии по разработке гиперзвукового оружия, предостерег от повторения кризисов, подобных украинскому."Любой, кто не хочет увидеть украинский кризис, должен воздержаться от поступков, которые могут привести другие уголки мира к кризисам, подобным этому", -сказал Чжан Цзюнь, отвечая на соответствующий вопрос."Как гласит китайская пословица, если вам что-то не нравится, не поступайте таким образом с другими", - добавил он.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чжан цзюнь, сша, великобритания, австралия, aukus
Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку
Постпред КНР предостерег от кризисов на фоне планов США, Австралии и Лондона по гиперзвуку