https://ria.ru/20220405/preduprezhdenie-1781978460.html

Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку

Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку - РИА Новости, 05.04.2022

Постпред КНР при ООН оценил планы США, Австралии и Лондона по гиперзвуку

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя планы США, Великобритании и Австралии по разработке гиперзвукового оружия, предостерег от повторения кризисов,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:51

2022-04-05T20:51

2022-04-05T20:51

в мире

чжан цзюнь

сша

великобритания

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aukus

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя планы США, Великобритании и Австралии по разработке гиперзвукового оружия, предостерег от повторения кризисов, подобных украинскому."Любой, кто не хочет увидеть украинский кризис, должен воздержаться от поступков, которые могут привести другие уголки мира к кризисам, подобным этому", -сказал Чжан Цзюнь, отвечая на соответствующий вопрос."Как гласит китайская пословица, если вам что-то не нравится, не поступайте таким образом с другими", - добавил он.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20220129/rakety-1770145128.html

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великобритания

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чжан цзюнь, сша, великобритания, австралия, aukus