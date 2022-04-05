https://ria.ru/20220405/podderzhka-1781879734.html
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа - РИА Новости, 05.04.2022
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа
Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:31
2022-04-05T13:31
2022-04-05T13:31
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев."Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжелой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, и мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать", - сказал Шадаев.
https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа
Шадаев: Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа из-за ухода рекламодателей