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Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа - РИА Новости, 05.04.2022
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Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа - РИА Новости, 05.04.2022
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа
Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:31
2022-04-05T13:31
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев."Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжелой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, и мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать", - сказал Шадаев.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев
13:31 05.04.2022
 
Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа

Шадаев: Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа из-за ухода рекламодателей

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев.
"Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжелой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, и мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать", - сказал Шадаев.
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияМаксут Шадаев
 
 
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