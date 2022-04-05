https://ria.ru/20220405/podderzhka-1781879734.html

Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа

Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа - РИА Новости, 05.04.2022

Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа

Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:31

2022-04-05T13:31

2022-04-05T13:31

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев."Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжелой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, и мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать", - сказал Шадаев.

https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев