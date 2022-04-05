https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 05.04.2022
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:11
2022-04-05T14:11
2022-04-05T15:08
день победы
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся", - сказал Песков отвечая, на вопрос журналистов о том, как планируется праздновать 9 мая в этом году.По его словам, в Кремле пока не известно о составе участников парада на Красной площади. "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в параде военные из ДНР и ЛНР и "новые российские фронтовики".
https://ria.ru/20220315/pobeda-1778249813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков
14:11 05.04.2022 (обновлено: 15:08 05.04.2022)
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
Песков: День Победы в России в 2022 году будут праздновать так же, как и всегда