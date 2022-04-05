https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле

Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 05.04.2022

Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле

Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:11

2022-04-05T14:11

2022-04-05T15:08

день победы

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся", - сказал Песков отвечая, на вопрос журналистов о том, как планируется праздновать 9 мая в этом году.По его словам, в Кремле пока не известно о составе участников парада на Красной площади. "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в параде военные из ДНР и ЛНР и "новые российские фронтовики".

https://ria.ru/20220315/pobeda-1778249813.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день победы, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков