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Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 05.04.2022
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:11
2022-04-05T15:08
день победы
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся", - сказал Песков отвечая, на вопрос журналистов о том, как планируется праздновать 9 мая в этом году.По его словам, в Кремле пока не известно о составе участников парада на Красной площади. "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в параде военные из ДНР и ЛНР и "новые российские фронтовики".
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день победы, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков
14:11 05.04.2022 (обновлено: 15:08 05.04.2022)
 
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле

Песков: День Победы в России в 2022 году будут праздновать так же, как и всегда

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Празднование 9 мая пройдет "как мы это делаем всегда", так как это святой праздник для страны, состав участников парада на Красной площади определит Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся", - сказал Песков отвечая, на вопрос журналистов о том, как планируется праздновать 9 мая в этом году.
По его словам, в Кремле пока не известно о составе участников парада на Красной площади. "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в параде военные из ДНР и ЛНР и "новые российские фронтовики".
Митинг в память о советских воинах в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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