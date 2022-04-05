https://ria.ru/20220405/osada-1781804367.html

В Турции назвали целью спецоперации России прорыв осады, устроенной США

В Турции назвали целью спецоперации России прорыв осады, устроенной США - РИА Новости, 05.04.2022

В Турции назвали целью спецоперации России прорыв осады, устроенной США

Специальная военная операция на Украине – это прорыв осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО. К такому выводу пришло турецкое издание... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:01

2022-04-05T03:01

2022-04-05T07:17

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине – это прорыв осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО. К такому выводу пришло турецкое издание Cumhuriyet.Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии. При этом стратегия США в отношении Китая также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию.В частности, отмечается в статье, в Казахстане в первые дни 2022 года была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования справедливых акций и забастовок рабочих и искажения их направленности, а в Пакистане недавно после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять антироссийскую позицию.В этой связи издание призывает рассматривать специальную военную операцию России на Украине с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины".Ранее китайская газета "Хуаньцю шибао" напомнила, что официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781504855.html

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в мире, сша, россия, украина, нато