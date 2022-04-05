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Нацбаты увеличили в Мариуполе интенсивность обстрелов гумкоридора

Нацбаты увеличили в Мариуполе интенсивность обстрелов гумкоридора - РИА Новости, 05.04.2022

Нацбаты увеличили в Мариуполе интенсивность обстрелов гумкоридора

Украинские националисты в Мариуполе с 31 марта не соблюдали режим тишины, а впоследствии и вовсе обстреливали гуманитарные коридоры, сообщил начальник... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:04

2022-04-05T22:04

2022-04-05T22:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

франция

турция

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе с 31 марта не соблюдали режим тишины, а впоследствии и вовсе обстреливали гуманитарные коридоры, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики националистических батальонов с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению режима тишины, а 4 и 5 апреля 2022 года увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю", — сказал он.По словам начальника НЦУО, это подтверждает, что киевские власти неспособны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.Он также отметил, что, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые Российской Федерацией в рамках реагирования на гуманные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, организованная и подготовленная российской стороной очередная гуманитарная операция сегодня была снова цинично сорвана.Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия доводила до Киева предложения о возможности добровольно сложить оружие для военных, но их проигнорировали, поэтому российская армия совместно с силовиками ДНР продолжит бои за Мариуполь.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, франция, турция, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, мариуполь