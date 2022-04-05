В России хотят отказаться от бакалавриата и магистратуры

09:17 05.04.2022 (обновлено: 09:41 05.04.2022)
В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование
Депутат Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования
Лекция в университете
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
По словам депутата, Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, дипломы российских вузов по-прежнему часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность подобной системы.
Милонов подчеркнул, что для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение именно в рамках специалитета, то есть в течение пяти лет. "Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — сообщается в письме.
Болонский процесс — процесс создания единого европейского пространства высшего образования — приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодня он включает в себя 48 стран-участниц. Москва присоединилась к этой системе в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.
Образовательный процесс не раз подвергался критике в России. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на определенный позитивный вклад в отечественную систему образования, нововведения не оправдали ожидания до конца, в частности из-за проблем с признанием дипломов за границей. К тому же, по ее словам, многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, "будто человек окончил техникум".