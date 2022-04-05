https://ria.ru/20220405/obrazovanie-1781819697.html

В России хотят отказаться от бакалавриата и магистратуры

В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование - РИА Новости, 05.04.2022

В России хотят отказаться от бакалавриата и магистратуры

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:17

2022-04-05T09:17

2022-04-05T09:41

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образование - общество

виталий милонов

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.По словам депутата, Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, дипломы российских вузов по-прежнему часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность подобной системы.Милонов подчеркнул, что для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение именно в рамках специалитета, то есть в течение пяти лет. "Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — сообщается в письме.Болонский процесс — процесс создания единого европейского пространства высшего образования — приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодня он включает в себя 48 стран-участниц. Москва присоединилась к этой системе в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.Образовательный процесс не раз подвергался критике в России. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на определенный позитивный вклад в отечественную систему образования, нововведения не оправдали ожидания до конца, в частности из-за проблем с признанием дипломов за границей. К тому же, по ее словам, многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, "будто человек окончил техникум".

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html

https://ria.ru/20220316/obrazovanie-1778411255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, валентина матвиенко, москва, россия, совет федерации рф, образование - общество, виталий милонов, навигатор абитуриента