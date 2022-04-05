Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/obrazovanie-1781819697.html
В России хотят отказаться от бакалавриата и магистратуры
В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование - РИА Новости, 05.04.2022
В России хотят отказаться от бакалавриата и магистратуры
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:17
2022-04-05T09:41
общество
валентина матвиенко
москва
россия
совет федерации рф
образование - общество
виталий милонов
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.По словам депутата, Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, дипломы российских вузов по-прежнему часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность подобной системы.Милонов подчеркнул, что для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение именно в рамках специалитета, то есть в течение пяти лет. "Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — сообщается в письме.Болонский процесс — процесс создания единого европейского пространства высшего образования — приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодня он включает в себя 48 стран-участниц. Москва присоединилась к этой системе в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.Образовательный процесс не раз подвергался критике в России. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на определенный позитивный вклад в отечественную систему образования, нововведения не оправдали ожидания до конца, в частности из-за проблем с признанием дипломов за границей. К тому же, по ее словам, многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, "будто человек окончил техникум".
https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html
https://ria.ru/20220316/obrazovanie-1778411255.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47aa6d4990a3c8db72c88d98a77e39d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валентина матвиенко, москва, россия, совет федерации рф, образование - общество, виталий милонов, навигатор абитуриента
09:17 05.04.2022 (обновлено: 09:41 05.04.2022)
 
В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование

Депутат Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования

© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / kasto
Лекция в университете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
По словам депутата, Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, дипломы российских вузов по-прежнему часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность подобной системы.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:33
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования
Милонов подчеркнул, что для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение именно в рамках специалитета, то есть в течение пяти лет. "Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — сообщается в письме.
Болонский процесс — процесс создания единого европейского пространства высшего образования — приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодня он включает в себя 48 стран-участниц. Москва присоединилась к этой системе в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.
Образовательный процесс не раз подвергался критике в России. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на определенный позитивный вклад в отечественную систему образования, нововведения не оправдали ожидания до конца, в частности из-за проблем с признанием дипломов за границей. К тому же, по ее словам, многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, "будто человек окончил техникум".
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:54
России надо выйти из Болонского образовательного процесса, считает Степашин
 
ОбществоВалентина МатвиенкоМоскваРоссияСовет Федерации РФОбразование - ОбществоВиталий МилоновНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала