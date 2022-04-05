https://ria.ru/20220405/nato-1781916868.html
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:59
2022-04-05T15:59
2022-04-05T16:05
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
обострение ситуации в днр и лнр
йенс столтенберг
украина
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил альянса на Украину."Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину", - заявил он на пресс-конференции накануне заседания глав МИД блока в Брюсселе.
https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, нато, йенс столтенберг, украина
15:59 05.04.2022 (обновлено: 16:05 05.04.2022)
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг
Генсек Столтенберг: никто в НАТО не поддержит направление сил альянса на Украину