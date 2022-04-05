https://ria.ru/20220405/nato-1781916868.html

Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг

Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022

Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:59

2022-04-05T15:59

2022-04-05T16:05

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йенс столтенберг

украина

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил альянса на Украину."Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину", - заявил он на пресс-конференции накануне заседания глав МИД блока в Брюсселе.

https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, нато, йенс столтенберг, украина