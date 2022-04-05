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Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:59
2022-04-05T16:05
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
обострение ситуации в днр и лнр
йенс столтенберг
украина
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил альянса на Украину."Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину", - заявил он на пресс-конференции накануне заседания глав МИД блока в Брюсселе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, йенс столтенберг, украина
15:59 05.04.2022 (обновлено: 16:05 05.04.2022)
 
Никто не поддержит направление сил НАТО на Украину, считает Столтенберг

Генсек Столтенберг: никто в НАТО не поддержит направление сил альянса на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД 6-7 апреля обсудят усиление санкционного давления на РФ, но считает, что никто не поддержит направление сил альянса на Украину.
"Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину", - заявил он на пресс-конференции накануне заседания глав МИД блока в Брюсселе.
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