https://ria.ru/20220405/nato-1781913511.html

Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией

Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 05.04.2022

Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией

НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:48

2022-04-05T15:48

2022-04-05T15:51

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс Столтенберг."Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО, НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями", - сообщил он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 6 и 7 апреля.При этом он выразил позицию, что "содержательный диалог (с альянсом - ред.) более не в интересах России".

https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html

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Кирилл Волков

нато, россия, в мире, йенс столтенберг