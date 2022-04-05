https://ria.ru/20220405/nato-1781913511.html
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией
НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:48
2022-04-05T15:48
2022-04-05T15:51
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс Столтенберг."Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО, НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями", - сообщил он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 6 и 7 апреля.При этом он выразил позицию, что "содержательный диалог (с альянсом - ред.) более не в интересах России".
https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг
15:48 05.04.2022 (обновлено: 15:51 05.04.2022)
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией
Генсек НАТО Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией