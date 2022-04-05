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Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
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Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией
НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:48
2022-04-05T15:51
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс Столтенберг."Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО, НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями", - сообщил он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 6 и 7 апреля.При этом он выразил позицию, что "содержательный диалог (с альянсом - ред.) более не в интересах России".
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг
15:48 05.04.2022 (обновлено: 15:51 05.04.2022)
 
Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией

Генсек НАТО Столтенберг считает необходимым поддерживать отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс Столтенберг.
"Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО, НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями", - сообщил он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 6 и 7 апреля.
При этом он выразил позицию, что "содержательный диалог (с альянсом - ред.) более не в интересах России".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 09:06
Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса
 
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