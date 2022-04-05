Рейтинг@Mail.ru
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220405/morgenshtern-1781866934.html
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 05.04.2022
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:49
2022-04-05T13:10
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
сергей жорин
набережные челны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_f2f0836eb8527572dfebe22b56946209.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Жорин."В суд города Набережные Челны поступил административный протокол, составленный в отношении Алишера Моргенштерна 31 марта о пропаганде наркотиков", - сказал собеседник агентства.По его словам, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Ранее полицейский уже пытался привлечь Моргенштерна по этому поводу - тогда майор полиции даже назначил ботаническую экспертизу.По результатам было установлено, что татуировка на теле "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться снова с теми же документами.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775766460.html
https://ria.ru/20220324/koka-1779800353.html
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d85f294aa31c79a66998385a942dde4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, набережные челны, происшествия
12:49 05.04.2022 (обновлено: 13:10 05.04.2022)
 
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков

Полиция вновь подала в суд протокол о пропаганде наркотиков Моргенштерном из-за его тату

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Рэп-исполнитель Моргенштерн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Жорин.
"В суд города Набережные Челны поступил административный протокол, составленный в отношении Алишера Моргенштерна 31 марта о пропаганде наркотиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
Ранее полицейский уже пытался привлечь Моргенштерна по этому поводу - тогда майор полиции даже назначил ботаническую экспертизу.
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:27Шоубиз
Суд нашел шесть нарушений в рекламе Альфа-банка с Моргенштерном
По результатам было установлено, что татуировка на теле "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".
Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться снова с теми же документами.
Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".
При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 10:39Шоубиз
Клава Кока уехала из России
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Сергей ЖоринНабережные ЧелныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала