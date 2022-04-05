https://ria.ru/20220405/morgenshtern-1781866934.html
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 05.04.2022
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:49
2022-04-05T12:49
2022-04-05T13:10
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
сергей жорин
набережные челны
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Жорин."В суд города Набережные Челны поступил административный протокол, составленный в отношении Алишера Моргенштерна 31 марта о пропаганде наркотиков", - сказал собеседник агентства.По его словам, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Ранее полицейский уже пытался привлечь Моргенштерна по этому поводу - тогда майор полиции даже назначил ботаническую экспертизу.По результатам было установлено, что татуировка на теле "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться снова с теми же документами.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775766460.html
https://ria.ru/20220324/koka-1779800353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, набережные челны, происшествия
12:49 05.04.2022 (обновлено: 13:10 05.04.2022)
Полиция вновь обвинила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
Полиция вновь подала в суд протокол о пропаганде наркотиков Моргенштерном из-за его тату
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция вновь подала в суд протокол на рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков - речь о татуировке, "похожей на каннабис", сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Жорин.
"В суд города Набережные Челны
поступил административный протокол, составленный в отношении Алишера Моргенштерна 31 марта о пропаганде наркотиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
Ранее полицейский уже пытался привлечь Моргенштерна по этому поводу - тогда майор полиции даже назначил ботаническую экспертизу.
По результатам было установлено, что татуировка на теле "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".
Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться снова с теми же документами.
Моргенштерн
уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы
оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".
При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин
заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.