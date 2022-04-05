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В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР - РИА Новости, 05.04.2022
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В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР
В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР - РИА Новости, 05.04.2022
В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР
Многотысячный митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики, организованный оппозиционными парламентскими фракциями "Армения" и "Честь имею",... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:37
2022-04-05T19:59
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
арарат мирзоян
россия
армения
азербайджан
мид армении
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ЕРЕВАН, 5 апр – РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики, организованный оппозиционными парламентскими фракциями "Армения" и "Честь имею", проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция организована в преддверии запланированной на среду встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Оппозиционеры опасаются, что в ходе встречи Пашинян может пойти на новые уступки Азербайджану.Собравшиеся скандируют "Армения-вставай", "Арцах – вставай", "Армянский народ – вставай".Депутат парламента от фракции "Армения" Ваге Акобян заявил в ходе митинга, что Азербайджан заставляет принять в качестве основы для армяно-азербайджанского мирного договора свои пять пунктов, полностью отвечающих Баку. "Наше правительство всего лишь вносит некоторые аспекты в этих предложениях, поднимая вопрос безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), а не ее государственности, и статуса, а не самоопределения", - сказал Акобян.Премьер Армении заявил ранее, что Ереван готов к незамедлительному началу мирных переговоров и подписанию с Баку мирного договора. Он выразил надежду, что во время встречи 6 апреля в Брюсселе он обсудит с азербайджанским президентом все вопросы, связанные с началом мирных переговоров.Ранее глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Баку передал Еревану пять базовых принципов нормализации отношений между двумя государствами. Среди них - взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга, взаимный отказ от территориальных претензий, в том числе и в будущем. Азербайджан предлагает также воздержаться от угроз безопасности в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, провести делимитацию и демаркацию границы, установить дипотношения и открыть транспортные коммуникации.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в конце марта, что в предложениях Баку по нормализации двусторонних отношений нет ничего неприемлемого. Однако, по его словам, эти предложения не раскрывали всю повестку потенциальных переговоров, и для всеобъемлющего мира армянская сторона дополнила повестку своими предложениями, передав их сопредседателям Минской группы ОБСЕ. По его словам, представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ (Россия, Франция и США) сообщили, что армянские предложения переданы официальному Баку, однако из Азербайджана пока ответа не поступило.
https://ria.ru/20220326/karabakh-1780268131.html
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россия
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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Митинг оппозиции Армении в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Митинг оппозиции Армении в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики идет в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит перед встречей премьера Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым в Брюсселе. Бывший президент Армении Саргсян тоже на митинге.
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, арарат мирзоян, россия, армения, азербайджан, мид армении, мг обсе, обсе, нагорно-карабахская республика
19:37 05.04.2022 (обновлено: 19:59 05.04.2022)
 
В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР

В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 апр – РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики, организованный оппозиционными парламентскими фракциями "Армения" и "Честь имею", проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована в преддверии запланированной на среду встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Оппозиционеры опасаются, что в ходе встречи Пашинян может пойти на новые уступки Азербайджану.
Собравшиеся скандируют "Армения-вставай", "Арцах – вставай", "Армянский народ – вставай".
Депутат парламента от фракции "Армения" Ваге Акобян заявил в ходе митинга, что Азербайджан заставляет принять в качестве основы для армяно-азербайджанского мирного договора свои пять пунктов, полностью отвечающих Баку. "Наше правительство всего лишь вносит некоторые аспекты в этих предложениях, поднимая вопрос безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), а не ее государственности, и статуса, а не самоопределения", - сказал Акобян.
Премьер Армении заявил ранее, что Ереван готов к незамедлительному началу мирных переговоров и подписанию с Баку мирного договора. Он выразил надежду, что во время встречи 6 апреля в Брюсселе он обсудит с азербайджанским президентом все вопросы, связанные с началом мирных переговоров.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Ранее глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Баку передал Еревану пять базовых принципов нормализации отношений между двумя государствами. Среди них - взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга, взаимный отказ от территориальных претензий, в том числе и в будущем. Азербайджан предлагает также воздержаться от угроз безопасности в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, провести делимитацию и демаркацию границы, установить дипотношения и открыть транспортные коммуникации.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в конце марта, что в предложениях Баку по нормализации двусторонних отношений нет ничего неприемлемого. Однако, по его словам, эти предложения не раскрывали всю повестку потенциальных переговоров, и для всеобъемлющего мира армянская сторона дополнила повестку своими предложениями, передав их сопредседателям Минской группы ОБСЕ. По его словам, представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ (Россия, Франция и США) сообщили, что армянские предложения переданы официальному Баку, однако из Азербайджана пока ответа не поступило.
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В миреНикол ПашинянИльхам АлиевАрарат МирзоянРоссияАрменияАзербайджанМИД АрменииМГ ОБСЕОБСЕНагорно-Карабахская Республика
 
 
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