19:37 05.04.2022 (обновлено: 19:59 05.04.2022)
В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР
В центре Еревана проходит многотысячный митинг в поддержку непризнанной НКР
ЕРЕВАН, 5 апр – РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики, организованный оппозиционными парламентскими фракциями "Армения" и "Честь имею", проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована в преддверии запланированной на среду встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Оппозиционеры опасаются, что в ходе встречи Пашинян может пойти на новые уступки Азербайджану.
Собравшиеся скандируют "Армения-вставай", "Арцах – вставай", "Армянский народ – вставай".
Депутат парламента от фракции "Армения" Ваге Акобян заявил в ходе митинга, что Азербайджан заставляет принять в качестве основы для армяно-азербайджанского мирного договора свои пять пунктов, полностью отвечающих Баку. "Наше правительство всего лишь вносит некоторые аспекты в этих предложениях, поднимая вопрос безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), а не ее государственности, и статуса, а не самоопределения", - сказал Акобян.
Ранее глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Баку передал Еревану пять базовых принципов нормализации отношений между двумя государствами. Среди них - взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга, взаимный отказ от территориальных претензий, в том числе и в будущем. Азербайджан предлагает также воздержаться от угроз безопасности в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, провести делимитацию и демаркацию границы, установить дипотношения и открыть транспортные коммуникации.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в конце марта, что в предложениях Баку по нормализации двусторонних отношений нет ничего неприемлемого. Однако, по его словам, эти предложения не раскрывали всю повестку потенциальных переговоров, и для всеобъемлющего мира армянская сторона дополнила повестку своими предложениями, передав их сопредседателям Минской группы ОБСЕ. По его словам, представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ (Россия, Франция и США) сообщили, что армянские предложения переданы официальному Баку, однако из Азербайджана пока ответа не поступило.