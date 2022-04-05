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Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781964982.html
Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин
Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.04.2022
Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин
Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:16
2022-04-05T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Продолжается освобождение, зачистка. Говорить, что остались десятки или, может быть, сотни, пока было бы преуменьшением. Там еще несколько тысяч боевиков находятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
19:16 05.04.2022
 
Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил о нескольких тысячах остающихся в Мариуполе украинских боевиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Продолжается освобождение, зачистка. Говорить, что остались десятки или, может быть, сотни, пока было бы преуменьшением. Там еще несколько тысяч боевиков находятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:00
"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.

Жители Мариуполя проводят время снаружи, во дворе разрушенного дома
1 из 16

В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.

Жители Мариуполя готовят еду во дворе разрушенного дома
2 из 16

Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя проводят время во дворе дома.
Жители Мариуполя проводят время во дворе дома
3 из 16
Жители Мариуполя проводят время во дворе дома.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Большая часть зданий пострадала от обстрелов.

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
4 из 16

Большая часть зданий пострадала от обстрелов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.

Жители Мариуполя в подвале дома
5 из 16

И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.

Пересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе
6 из 16

Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.

Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
7 из 16

Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
8 из 16

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.

Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью от волонтеров
9 из 16

Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью от волонтеров. В центре: женщина делится хлебом со своей собакой
10 из 16

С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.

Военнослужащий ДНР сидит у окна во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
11 из 16

Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Михаил Андроник
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе.
Мужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе
12 из 16
Мужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.

Дети играют в мяч во дворе разрушенного дома в Мариуполе
13 из 16

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.

Местный житель у входа в подвал разрушенного дома в Мариуполе
14 из 16

Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.

Местный житель готовит у могилы во дворе разрушенного дома в Мариуполе
15 из 16

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.

Женщина у разрушенного дома в Мариуполе
16 из 16

Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 16
Жители Мариуполя проводят время во дворе дома.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 16

Большая часть зданий пострадала от обстрелов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 16

И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 16

Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 16

С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 16

Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
12 из 16
Мужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 16

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 16

Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 16

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 16

Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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