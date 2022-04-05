https://ria.ru/20220405/mariupol-1781964982.html

Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин

Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.04.2022

Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин

Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:16

2022-04-05T19:16

2022-04-05T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Продолжается освобождение, зачистка. Говорить, что остались десятки или, может быть, сотни, пока было бы преуменьшением. Там еще несколько тысяч боевиков находятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр