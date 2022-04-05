https://ria.ru/20220405/marinka-1781831781.html

Силы ДНР развивают наступление в направлении Марьинки

Силы ДНР развивают наступление в направлении Марьинки - РИА Новости, 05.04.2022

Силы ДНР развивают наступление в направлении Марьинки

Силы ДНР развивают наступление в направлении пригорода Донецка Марьинки, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:25

2022-04-05T10:25

2022-04-05T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Силы ДНР развивают наступление в направлении пригорода Донецка Марьинки, заявил глава республики Денис Пушилин."Что касается наступательной операции, она развивается в направлении Марьинки. Новобахмутовка находится под оперативным контролем (сил ДНР - ред.). В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов. Непосредственно на "Азовстали" выбивается противник, где сконцентрированы основные силы в виде полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

украина

марьинка (донецкая область)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, марьинка (донецкая область)