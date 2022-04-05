https://ria.ru/20220405/lepestok-1781852555.html

СК выяснит обстоятельства применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе

СК выяснит обстоятельства применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе - РИА Новости, 05.04.2022

СК выяснит обстоятельства применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства применения украинскими силовиками противопехотных мин "Лепесток" в Донбассе,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:01

2022-04-05T12:01

2022-04-05T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

оттава

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

в мире

донбасс

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства применения украинскими силовиками противопехотных мин "Лепесток" в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее военнослужащий Народной милиции ЛНР рассказал РИА Новости, что украинские силовики используют при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", хотя Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин."Председатель СК России поручил центральному аппарату в рамках расследования уголовного дела установить обстоятельства применения запрещенных боеприпасов украинскими националистами... Следствие зафиксирует последствия применения запрещенных боеприпасов, а также проведет необходимые экспертизы и иные следственные действия для установления всех деталей произошедшего и лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям", - говорится в сообщении.По сведениям СК, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", которые сбрасываются с беспилотников. Кроме того, имеются данные о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками."В данном случае речь идет о грубом нарушении положений Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттава), которая устанавливает, что каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию", - подчеркнули в СК РФ.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

оттава

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

оттава, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, донбасс