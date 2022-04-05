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СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток
СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток
Российские ритейлеры столкнулись с дефицитом европейской самоклеящейся ленты, которую они используют для весовых товаров, из-за ее резкого подорожания и проблем РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:19
2022-04-05T09:19
экономика
россия
китай
польша
азбука вкуса
x5 retail group
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские ритейлеры столкнулись с дефицитом европейской самоклеящейся ленты, которую они используют для весовых товаров, из-за ее резкого подорожания и проблем с поставками, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные магазинов и поставщиков ленты.Так, в счетах в счетах одной из торговых сетей на оплату ленты от поставщика ООО "НБК Трейд" весовая лента 58х60 ECO подорожала с 63,75 рублей за упаковку в феврале до 251,2 рубля в марте, лента 58х40 ECO - с 65,16 до 223,8 рубля за упаковку, утверждает издание. Одному магазину в среднем требуется около 2 тысяч упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская.Источник газеты, близкий к "НБК Трейд", подтвердил информацию о росте цен. О подорожании материала в три-четыре раза говорит и директор "Севит групп", производящей чековую ленту и термоэтикетки, Виталий Синатов. По его словам, в РФ подобную продукцию почти никто не производит, ключевым поставщиком их компании выступала финская Raflatac, отказавшаяся работать с Россией на фоне обострения геополитической обстановки. Шведская Fasson продолжает поставки, но ее мощностей не хватает для удовлетворения спроса.Кроме того, европейским компаниям стало сложно работать с российскими из-за волатильности рубля и перебоев с логистикой, добавляет Сумишевская: "Движение через Польшу затруднено, часть грузов идет через Турцию, часть - через Казахстан и даже Киргизию, что влияет на сроки поставок и конечную стоимость продукта".В "Азбуке вкуса" говорят, что лента подорожала примерно втрое. По данным директора сети "Вкустер" Сергея Плиса, цены на этот товар выросли вдвое из-за дефицита. Петербургская сеть "Реалъ", по словам ее совладельца Александра Мышинского, прекратила закупку чековой и весовой ленты после повышения цен и использует складские запасы, которых хватит на два месяца.В этих условиях придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, считает Плис. Альтернативным вариантом могли бы стать поставки из Китая, но из-за разрыва логистических цепочек их сроки тоже задерживаются, отмечает он. Синатов же уверен, что дефицит ленты смогут восполнить производители из КНР, которые уже наладили контейнерные поставки в РФ. По мнению Сумишевской, переход на сотрудничество с Китаем займет несколько месяцев, поэтому ритейлеры будут вынуждены экономить на этикетках - например, изменять упаковку для готовой еды, уменьшая количество заранее нарезанных товаров.Для снижения расхода весовой ленты в магазинах "Реалъ" уже сократили ассортимент отдельных товаров с низкими продажами, рассказывает Мышинский. Но существенно снизить использование ленты затруднительно - в отличие от кассового чека, весовую этикетку не получится перевести в электронный вид или сократить объем представленной там информации для покупателя, признает он. В X5 Group также ищут возможность уйти от использования термоэтикеток, пишет газета.
https://ria.ru/20220401/bumaga-1781338703.html
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экономика, россия, китай, польша, азбука вкуса, x5 retail group
09:19 05.04.2022
 
СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток

Ъ: ретейлеры столкнулись с дефицитом европейской клейкой ленты для этикеток

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСетевой супермаркет
Сетевой супермаркет - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские ритейлеры столкнулись с дефицитом европейской самоклеящейся ленты, которую они используют для весовых товаров, из-за ее резкого подорожания и проблем с поставками, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные магазинов и поставщиков ленты.
Так, в счетах в счетах одной из торговых сетей на оплату ленты от поставщика ООО "НБК Трейд" весовая лента 58х60 ECO подорожала с 63,75 рублей за упаковку в феврале до 251,2 рубля в марте, лента 58х40 ECO - с 65,16 до 223,8 рубля за упаковку, утверждает издание. Одному магазину в среднем требуется около 2 тысяч упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская.
Источник газеты, близкий к "НБК Трейд", подтвердил информацию о росте цен. О подорожании материала в три-четыре раза говорит и директор "Севит групп", производящей чековую ленту и термоэтикетки, Виталий Синатов. По его словам, в РФ подобную продукцию почти никто не производит, ключевым поставщиком их компании выступала финская Raflatac, отказавшаяся работать с Россией на фоне обострения геополитической обстановки. Шведская Fasson продолжает поставки, но ее мощностей не хватает для удовлетворения спроса.
Кроме того, европейским компаниям стало сложно работать с российскими из-за волатильности рубля и перебоев с логистикой, добавляет Сумишевская: "Движение через Польшу затруднено, часть грузов идет через Турцию, часть - через Казахстан и даже Киргизию, что влияет на сроки поставок и конечную стоимость продукта".
Продажа офисной бумаги - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Минпромторг сообщил о нормализации ситуации с ценами на офисную бумагу
В "Азбуке вкуса" говорят, что лента подорожала примерно втрое. По данным директора сети "Вкустер" Сергея Плиса, цены на этот товар выросли вдвое из-за дефицита. Петербургская сеть "Реалъ", по словам ее совладельца Александра Мышинского, прекратила закупку чековой и весовой ленты после повышения цен и использует складские запасы, которых хватит на два месяца.
В этих условиях придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, считает Плис. Альтернативным вариантом могли бы стать поставки из Китая, но из-за разрыва логистических цепочек их сроки тоже задерживаются, отмечает он. Синатов же уверен, что дефицит ленты смогут восполнить производители из КНР, которые уже наладили контейнерные поставки в РФ. По мнению Сумишевской, переход на сотрудничество с Китаем займет несколько месяцев, поэтому ритейлеры будут вынуждены экономить на этикетках - например, изменять упаковку для готовой еды, уменьшая количество заранее нарезанных товаров.
Для снижения расхода весовой ленты в магазинах "Реалъ" уже сократили ассортимент отдельных товаров с низкими продажами, рассказывает Мышинский. Но существенно снизить использование ленты затруднительно - в отличие от кассового чека, весовую этикетку не получится перевести в электронный вид или сократить объем представленной там информации для покупателя, признает он. В X5 Group также ищут возможность уйти от использования термоэтикеток, пишет газета.
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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ЭкономикаРоссияКитайПольшаАзбука вкусаX5 Retail Group
 
 
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