СМИ: ретейлеры столкнулись с дефицитом клейкой ленты для этикеток
Ъ: ретейлеры столкнулись с дефицитом европейской клейкой ленты для этикеток
Сетевой супермаркет. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские ритейлеры столкнулись с дефицитом европейской самоклеящейся ленты, которую они используют для весовых товаров, из-за ее резкого подорожания и проблем с поставками, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные магазинов и поставщиков ленты.
Так, в счетах в счетах одной из торговых сетей на оплату ленты от поставщика ООО "НБК Трейд" весовая лента 58х60 ECO подорожала с 63,75 рублей за упаковку в феврале до 251,2 рубля в марте, лента 58х40 ECO - с 65,16 до 223,8 рубля за упаковку, утверждает издание. Одному магазину в среднем требуется около 2 тысяч упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская.
Источник газеты, близкий к "НБК Трейд", подтвердил информацию о росте цен. О подорожании материала в три-четыре раза говорит и директор "Севит групп", производящей чековую ленту и термоэтикетки, Виталий Синатов. По его словам, в РФ подобную продукцию почти никто не производит, ключевым поставщиком их компании выступала финская Raflatac, отказавшаяся работать с Россией на фоне обострения геополитической обстановки. Шведская Fasson продолжает поставки, но ее мощностей не хватает для удовлетворения спроса.
Кроме того, европейским компаниям стало сложно работать с российскими из-за волатильности рубля и перебоев с логистикой, добавляет Сумишевская: "Движение через Польшу затруднено, часть грузов идет через Турцию, часть - через Казахстан и даже Киргизию, что влияет на сроки поставок и конечную стоимость продукта".
В "Азбуке вкуса" говорят, что лента подорожала примерно втрое. По данным директора сети "Вкустер" Сергея Плиса, цены на этот товар выросли вдвое из-за дефицита. Петербургская сеть "Реалъ", по словам ее совладельца Александра Мышинского, прекратила закупку чековой и весовой ленты после повышения цен и использует складские запасы, которых хватит на два месяца.
В этих условиях придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, считает Плис. Альтернативным вариантом могли бы стать поставки из Китая, но из-за разрыва логистических цепочек их сроки тоже задерживаются, отмечает он. Синатов же уверен, что дефицит ленты смогут восполнить производители из КНР, которые уже наладили контейнерные поставки в РФ. По мнению Сумишевской, переход на сотрудничество с Китаем займет несколько месяцев, поэтому ритейлеры будут вынуждены экономить на этикетках - например, изменять упаковку для готовой еды, уменьшая количество заранее нарезанных товаров.
Для снижения расхода весовой ленты в магазинах "Реалъ" уже сократили ассортимент отдельных товаров с низкими продажами, рассказывает Мышинский. Но существенно снизить использование ленты затруднительно - в отличие от кассового чека, весовую этикетку не получится перевести в электронный вид или сократить объем представленной там информации для покупателя, признает он. В X5 Group также ищут возможность уйти от использования термоэтикеток, пишет газета.
1 апреля, 16:35Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты