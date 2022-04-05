https://ria.ru/20220405/lekarstva-1781843728.html
На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств
На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств - РИА Новости, 05.04.2022
На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств
Генеральный комитет Ассоциации государственных медицинских работников Шри-Ланки объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:16
2022-04-05T11:16
2022-04-05T11:54
в мире
здоровье - общество
шри-ланка
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_ca4994ff3df52fa9ca030df1fb407c0a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости. Генеральный комитет Ассоциации государственных медицинских работников Шри-Ланки объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране, сообщил секретарь ассоциации доктор Шенал Фернандо."Правительство должно было сказать правду людям и сектору здравоохранения. Министр здравоохранения постоянно информировался по этому поводу, запрашивая обсуждения, но не рассматривал ни одно из них. Теперь министерство здравоохранения говорит, что возникнет огромная проблема с основными лекарствами. Поэтому врачам было приказано сократить некоторые обычные услуги, которые необходимы", - цитирует его выступление издание Daily Mirror.Фернандо отметил, что решение объявить о чрезвычайной ситуации принято для защиты жизней пациентов. Он добавил, что во время встречи с государственным министром производства, поставок и регулирования фармацевтических препаратов Чанной Джаясуманой Ассоциация государственных медицинских работников утверждала, что в стране будет острая нехватка лекарств из-за плохого управления со стороны правительства и текущего экономического кризиса."Правительство должно сократить другие проекты в области развития, чтобы выделить средства, нужные для обеспечения населения необходимыми лекарствами", - добавил доктор Фернандо.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове, который действовал до понедельника, и ограничили доступ ко всем соцсетям.
https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html
https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_528:0:7077:4912_1920x0_80_0_0_feb6265b10682561cf14be7eb0541cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, шри-ланка, новости - туризм
11:16 05.04.2022 (обновлено: 11:54 05.04.2022)
На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств
На Шри-Ланке медики объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости.
Генеральный комитет Ассоциации государственных медицинских работников Шри-Ланки объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране, сообщил
секретарь ассоциации доктор Шенал Фернандо.
"Правительство должно было сказать правду людям и сектору здравоохранения. Министр здравоохранения постоянно информировался по этому поводу, запрашивая обсуждения, но не рассматривал ни одно из них. Теперь министерство здравоохранения говорит, что возникнет огромная проблема с основными лекарствами. Поэтому врачам было приказано сократить некоторые обычные услуги, которые необходимы", - цитирует его выступление издание Daily Mirror.
Фернандо отметил, что решение объявить о чрезвычайной ситуации принято для защиты жизней пациентов. Он добавил, что во время встречи с государственным министром производства, поставок и регулирования фармацевтических препаратов Чанной Джаясуманой Ассоциация государственных медицинских работников утверждала, что в стране будет острая нехватка лекарств из-за плохого управления со стороны правительства и текущего экономического кризиса.
"Правительство должно сократить другие проекты в области развития, чтобы выделить средства, нужные для обеспечения населения необходимыми лекарствами", - добавил доктор Фернандо.
Шри-Ланка
переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове, который действовал до понедельника, и ограничили доступ ко всем соцсетям.