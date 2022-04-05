https://ria.ru/20220405/lekarstva-1781843728.html

На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств

На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств - РИА Новости, 05.04.2022

На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки лекарств

Генеральный комитет Ассоциации государственных медицинских работников Шри-Ланки объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:16

2022-04-05T11:16

2022-04-05T11:54

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости. Генеральный комитет Ассоциации государственных медицинских работников Шри-Ланки объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране, сообщил секретарь ассоциации доктор Шенал Фернандо."Правительство должно было сказать правду людям и сектору здравоохранения. Министр здравоохранения постоянно информировался по этому поводу, запрашивая обсуждения, но не рассматривал ни одно из них. Теперь министерство здравоохранения говорит, что возникнет огромная проблема с основными лекарствами. Поэтому врачам было приказано сократить некоторые обычные услуги, которые необходимы", - цитирует его выступление издание Daily Mirror.Фернандо отметил, что решение объявить о чрезвычайной ситуации принято для защиты жизней пациентов. Он добавил, что во время встречи с государственным министром производства, поставок и регулирования фармацевтических препаратов Чанной Джаясуманой Ассоциация государственных медицинских работников утверждала, что в стране будет острая нехватка лекарств из-за плохого управления со стороны правительства и текущего экономического кризиса."Правительство должно сократить другие проекты в области развития, чтобы выделить средства, нужные для обеспечения населения необходимыми лекарствами", - добавил доктор Фернандо.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове, который действовал до понедельника, и ограничили доступ ко всем соцсетям.

https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html

https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, шри-ланка, новости - туризм