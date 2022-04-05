https://ria.ru/20220405/kndr-1781807297.html

КНДР не считает Южную Корею врагом, заявила сестра Ким Чен Ына

КНДР не считает Южную Корею врагом, заявила сестра Ким Чен Ына - РИА Новости, 05.04.2022

КНДР не считает Южную Корею врагом, заявила сестра Ким Чен Ына

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не считает Южную Корею врагом и не хочет войны с ней,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T05:03

2022-04-05T05:03

2022-04-05T05:05

в мире

ким чен ын

ким ё чжон

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 5 апр – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не считает Южную Корею врагом и не хочет войны с ней, пока та не нападает первая, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По словам Ким Ё Чжон, Ким Чен Ын уже не раз говорил, что врагом страны является сама война, которую нужно предотвратить. Поэтому, как она заявляет, Южная Корея не является врагом Северной Кореи, пока не предпринимает военных действий против КНДР.Она еще раз подчеркнула, что КНДР не выстрелит первой в сторону Южной Кореи "ни одной пули", так как не считает ее целью своей военной мощи, ведь граждане двух стран являются одной нацией и не "должны сражаться друг с другом". Ким Ё Чжон выразила надежду, что Сеул перестанет "беспочвенно" опасаться за свою безопасность.Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам", в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку более точных, мощных ракет большей дальности, чем у противника.Риторика о превентивном ударе вызвала в КНДР возмущение. Ким Ё Чжон 2 апреля назвала южнокорейского министра "мусором", а секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул предпримет какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

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