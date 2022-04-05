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Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России
Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России - РИА Новости, 05.04.2022
Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России
Карту "Мир" для поездок по России в отпуске выбирают три четверти (76%) россиян, а среди желающих отдохнуть за границей таких 51%, говорится в исследовании... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:27
2022-04-05T05:27
2022-04-05T05:27
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Карту "Мир" для поездок по России в отпуске выбирают три четверти (76%) россиян, а среди желающих отдохнуть за границей таких 51%, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Большинство россиян (54%) собираются взять отпуск в ближайшие полгода. В этот же период каникул не будет у трети респондентов, а 15% пока не определились с планами.Среди россиян, планирующих отпуск, 56% выбирают для его проведения внутрироссийский туризм, 23% - останутся дома, почти каждый пятый поедет на каникулах в гости к друзьям и родственникам. "Остальные россияне, которые уйдут в отпуск в течение полугода, планируют провести его на даче (19%). За границу поедут всего 10%", - выяснили аналитики.Предпочтительным направлением для туризма в России 40% опрошенных назвали курорты Краснодарского края. Также для отдыха респонденты выбирают Крым (28%), Санкт-Петербург и Ленобласть (18%), Кавказ (12%), Алтай и Московский регион (по 11%), Карелию (9%), Калининградскую область (7%), Золотое кольцо России (6%) и Камчатку (3%).Те респонденты, которые планируют отпуск за рубежом, чаще всего (54%) выбирают Турцию. Также популярны Таиланд (15%), Египет (14%), ОАЭ (10%), страны ЕС (9%), Израиль (8%), Мальдивы (7%), Куба (6%), Бали (5%), Мексика (4%), Грузия (3%) и Армения (1%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия
Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России
Опрос банка "Хоум Кредит": 76% россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Карту "Мир" для поездок по России в отпуске выбирают три четверти (76%) россиян, а среди желающих отдохнуть за границей таких 51%, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Респонденты считают, что карта "Мир" - наиболее предпочтительна для использования в поездке. Среди тех, кто планирует отдыхать в России, ее выбрало 76%. Среди планирующих зарубежный отдых – 51%. Карта платежной системы Union Pay представляет интерес для 13% планирующих уехать отдыхать за границу и всего 5% среди тех, кто не хочет уезжать в отпуск из страны", - говорится в исследовании. Оно проводилось на основании онлайн-опроса, в котором приняли 500 мужчин и 612 женщин старше 18 лет.
Большинство россиян (54%) собираются взять отпуск в ближайшие полгода. В этот же период каникул не будет у трети респондентов, а 15% пока не определились с планами.
Среди россиян, планирующих отпуск, 56% выбирают для его проведения внутрироссийский туризм, 23% - останутся дома, почти каждый пятый поедет на каникулах в гости к друзьям и родственникам. "Остальные россияне, которые уйдут в отпуск в течение полугода, планируют провести его на даче (19%). За границу поедут всего 10%", - выяснили аналитики.
Предпочтительным направлением для туризма в России
40% опрошенных назвали курорты Краснодарского края
. Также для отдыха респонденты выбирают Крым (28%), Санкт-Петербург
и Ленобласть (18%), Кавказ
(12%), Алтай и Московский регион (по 11%), Карелию (9%), Калининградскую область
(7%), Золотое кольцо России (6%) и Камчатку (3%).
Те респонденты, которые планируют отпуск за рубежом, чаще всего (54%) выбирают Турцию
. Также популярны Таиланд
(15%), Египет
(14%), ОАЭ
(10%), страны ЕС (9%), Израиль
(8%), Мальдивы
(7%), Куба
(6%), Бали
(5%), Мексика
(4%), Грузия
(3%) и Армения
(1%).