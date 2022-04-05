https://ria.ru/20220405/karta-1781807954.html

Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России

Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России - РИА Новости, 05.04.2022

Опрос: большинство россиян выбирают карту "Мир" для путешествий по России

Карту "Мир" для поездок по России в отпуске выбирают три четверти (76%) россиян, а среди желающих отдохнуть за границей таких 51%, говорится в исследовании... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T05:27

2022-04-05T05:27

2022-04-05T05:27

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Карту "Мир" для поездок по России в отпуске выбирают три четверти (76%) россиян, а среди желающих отдохнуть за границей таких 51%, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Большинство россиян (54%) собираются взять отпуск в ближайшие полгода. В этот же период каникул не будет у трети респондентов, а 15% пока не определились с планами.Среди россиян, планирующих отпуск, 56% выбирают для его проведения внутрироссийский туризм, 23% - останутся дома, почти каждый пятый поедет на каникулах в гости к друзьям и родственникам. "Остальные россияне, которые уйдут в отпуск в течение полугода, планируют провести его на даче (19%). За границу поедут всего 10%", - выяснили аналитики.Предпочтительным направлением для туризма в России 40% опрошенных назвали курорты Краснодарского края. Также для отдыха респонденты выбирают Крым (28%), Санкт-Петербург и Ленобласть (18%), Кавказ (12%), Алтай и Московский регион (по 11%), Карелию (9%), Калининградскую область (7%), Золотое кольцо России (6%) и Камчатку (3%).Те респонденты, которые планируют отпуск за рубежом, чаще всего (54%) выбирают Турцию. Также популярны Таиланд (15%), Египет (14%), ОАЭ (10%), страны ЕС (9%), Израиль (8%), Мальдивы (7%), Куба (6%), Бали (5%), Мексика (4%), Грузия (3%) и Армения (1%).

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия