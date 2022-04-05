https://ria.ru/20220405/izyatie-1781848846.html

В Крыму предложили порядок изъятия имущества недружественных стран

В Крыму предложили порядок изъятия имущества недружественных стран - РИА Новости, 05.04.2022

В Крыму предложили порядок изъятия имущества недружественных стран

Списки объектов иностранной собственности для изъятия в пользу государства и порядок их изъятия, в случае принятия крымской инициативы об изменениях в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:41

2022-04-05T11:41

2022-04-05T11:41

республика крым

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Списки объектов иностранной собственности для изъятия в пользу государства и порядок их изъятия, в случае принятия крымской инициативы об изменениях в Гражданском кодексе РФ, будут определяться властями субъектов России, рассказал РИА Новости подробности предложений глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.Госсовет Крыма во вторник выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят региональным парламентом единогласно, сообщила пресс-служба крымского Госсовета. Трофимов заявил агентству, что парламент Крыма реализовал законодательную инициативу, "далее следующее слово – за нашими федеральными коллегами, так это является полномочиями Госдумы".Принудительное изъятие имущества предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости таких объектов, говорится в принятом документе. Законопроектом также предусматривается наделение органов государственной власти субъектов России своими законами определять порядок принудительного изъятия данного имущества."Каждый субъект России будет принимать свой закон в развитие Гражданского кодекса, и в каждом субъекте может быть свой перечень таких (попадающих под действие закона – ред.) иностранных юридических и физических лиц. Перечень, который существует в Республике Крым, может отличаться от перечня Санкт-Петербурга или Москвы, например", - добавил Трофимов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент.Ранее глава республики заявлял, что собственность в Крыму имеет семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

https://ria.ru/20220404/kvartira-1781637662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, россия, политика