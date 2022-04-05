https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом

В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом - РИА Новости, 05.04.2022

В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом

Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

общество

россия

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы в 2019 году начали программу подключения так называемых социально значимых объектов к скоростному интернету, в прошлом году мы закончили ее в части школ. За прошлый год мы подключили 28,5 тысячи школ к скоростному интернету, 100 Мбит стандарт минимальный городской, 50 Мбит - сельская школа. Фактически у нас 100% школ сейчас обеспечены скоростным интернетом, за исключением тех, кто находится совсем в труднодоступной местности и пользуется спутниковым доступом", - сказал Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Он также добавил, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства wi-fi сетей в школах, в результате уже 2500 школ в России обеспечены интернетом во всех классах. "Нам кажется это очень важным, чтобы интернет пришел не только в школу, но и в каждый класс", - отметил Шадаев.

https://sn.ria.ru/20220405/shkolnye_uroki-1781832065.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)