В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом
Минцифры за год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы в 2019 году начали программу подключения так называемых социально значимых объектов к скоростному интернету, в прошлом году мы закончили ее в части школ. За прошлый год мы подключили 28,5 тысячи школ к скоростному интернету, 100 Мбит стандарт минимальный городской, 50 Мбит - сельская школа. Фактически у нас 100% школ сейчас обеспечены скоростным интернетом, за исключением тех, кто находится совсем в труднодоступной местности и пользуется спутниковым доступом", - сказал Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Он также добавил, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства wi-fi сетей в школах, в результате уже 2500 школ в России обеспечены интернетом во всех классах. "Нам кажется это очень важным, чтобы интернет пришел не только в школу, но и в каждый класс", - отметил Шадаев.