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В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом - РИА Новости, 05.04.2022
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В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом
В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом - РИА Новости, 05.04.2022
В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом
Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:22
2022-04-05T12:22
общество
россия
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы в 2019 году начали программу подключения так называемых социально значимых объектов к скоростному интернету, в прошлом году мы закончили ее в части школ. За прошлый год мы подключили 28,5 тысячи школ к скоростному интернету, 100 Мбит стандарт минимальный городской, 50 Мбит - сельская школа. Фактически у нас 100% школ сейчас обеспечены скоростным интернетом, за исключением тех, кто находится совсем в труднодоступной местности и пользуется спутниковым доступом", - сказал Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Он также добавил, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства wi-fi сетей в школах, в результате уже 2500 школ в России обеспечены интернетом во всех классах. "Нам кажется это очень важным, чтобы интернет пришел не только в школу, но и в каждый класс", - отметил Шадаев.
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общество, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
12:22 05.04.2022
 
В Минцифры рассказали об обеспечении школ скоростным интернетом

Минцифры за год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры за 2021 год подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ, и сейчас фактически им обеспечены 100% школ в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы в 2019 году начали программу подключения так называемых социально значимых объектов к скоростному интернету, в прошлом году мы закончили ее в части школ. За прошлый год мы подключили 28,5 тысячи школ к скоростному интернету, 100 Мбит стандарт минимальный городской, 50 Мбит - сельская школа. Фактически у нас 100% школ сейчас обеспечены скоростным интернетом, за исключением тех, кто находится совсем в труднодоступной местности и пользуется спутниковым доступом", - сказал Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Он также добавил, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства wi-fi сетей в школах, в результате уже 2500 школ в России обеспечены интернетом во всех классах. "Нам кажется это очень важным, чтобы интернет пришел не только в школу, но и в каждый класс", - отметил Шадаев.
 
ОбществоРоссияГосдума РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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