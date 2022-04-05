https://ria.ru/20220405/gosdolg-1781836841.html

Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде

Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.04.2022

Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде

Россия может проводить выплаты по своему госдолгу в рублях, средств для этого достаточно, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:49

2022-04-05T10:49

2022-04-05T10:51

экономика

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия может проводить выплаты по своему госдолгу в рублях, средств для этого достаточно, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Рейтер ранее сообщил, что Минфин США не разрешит России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов."У России достаточно рублевых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублевом эквиваленте", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что позиция руководства РФ направлена на последовательную дедолларизацию в экономике России, и есть примеры, механизмы для реализации этой идеи."Сейчас уже ряд стран заявил о готовности покупать российские энергоресурсы в рублях", - добавил Иконников.Саму ситуацию парламентарий назвал "абсурдной, не отвечающей реалиям". "Наши деньги украли, и вор говорит - вы нам еще должны", - подчеркнул он.По словам парламентария, позиция коллективного Запада аморальна, Россию пытаются подвести под технический дефолт. Однако наша страна имеет мизерный внешний долг, по сравнению с теми же США, отметил он.Иконников также добавил, что США "показали себя ненадежным торговым партнером, доверие к доллару в мире падает".

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, совет федерации рф, россия