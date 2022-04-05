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Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде
Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.04.2022
Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде
Россия может проводить выплаты по своему госдолгу в рублях, средств для этого достаточно, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:49
2022-04-05T10:51
экономика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия может проводить выплаты по своему госдолгу в рублях, средств для этого достаточно, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Рейтер ранее сообщил, что Минфин США не разрешит России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов."У России достаточно рублевых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублевом эквиваленте", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что позиция руководства РФ направлена на последовательную дедолларизацию в экономике России, и есть примеры, механизмы для реализации этой идеи."Сейчас уже ряд стран заявил о готовности покупать российские энергоресурсы в рублях", - добавил Иконников.Саму ситуацию парламентарий назвал "абсурдной, не отвечающей реалиям". "Наши деньги украли, и вор говорит - вы нам еще должны", - подчеркнул он.По словам парламентария, позиция коллективного Запада аморальна, Россию пытаются подвести под технический дефолт. Однако наша страна имеет мизерный внешний долг, по сравнению с теми же США, отметил он.Иконников также добавил, что США "показали себя ненадежным торговым партнером, доверие к доллару в мире падает".
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
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экономика, совет федерации рф, россия
10:49 05.04.2022 (обновлено: 10:51 05.04.2022)
 
Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, заявили в Совфеде

Сенатор Иконников: Россия может проводить выплаты по госдолгу в рублях, средств достаточно

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия может проводить выплаты по своему госдолгу в рублях, средств для этого достаточно, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Рейтер ранее сообщил, что Минфин США не разрешит России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов.
"У России достаточно рублевых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублевом эквиваленте", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что позиция руководства РФ направлена на последовательную дедолларизацию в экономике России, и есть примеры, механизмы для реализации этой идеи.
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"Сейчас уже ряд стран заявил о готовности покупать российские энергоресурсы в рублях", - добавил Иконников.
Саму ситуацию парламентарий назвал "абсурдной, не отвечающей реалиям". "Наши деньги украли, и вор говорит - вы нам еще должны", - подчеркнул он.
По словам парламентария, позиция коллективного Запада аморальна, Россию пытаются подвести под технический дефолт. Однако наша страна имеет мизерный внешний долг, по сравнению с теми же США, отметил он.
Иконников также добавил, что США "показали себя ненадежным торговым партнером, доверие к доллару в мире падает".
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