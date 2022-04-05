https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html

Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске

Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске - РИА Новости, 05.04.2022

Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске

Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:46

2022-04-05T19:46

2022-04-05T20:11

медиавойны

технологии

россия

google

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google.Это касается запросов на русском и английском языках.По ключевым словам поиска на английском языке выдается сайт правительства, статья на Википедии, а также аккаунт министерства в Twitter.Если вводить запрос на русском, то поиск Google отображает в первую очередь новости, связанные с министерством, а также его аккаунты в YouTube, Twitter и "ВКонтакте".Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса "незамедлительно снять ограничения" и объяснить причины. Согласно заявлению ведомства, такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России". Там также расценили ситуацию как проявление "антироссийской позиции американской IT-компании в информационной войне".

https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, google, министерство обороны рф (минобороны рф)