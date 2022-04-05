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Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске - РИА Новости, 05.04.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске - РИА Новости, 05.04.2022
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:46
2022-04-05T20:11
медиавойны
технологии
россия
google
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google.Это касается запросов на русском и английском языках.По ключевым словам поиска на английском языке выдается сайт правительства, статья на Википедии, а также аккаунт министерства в Twitter.Если вводить запрос на русском, то поиск Google отображает в первую очередь новости, связанные с министерством, а также его аккаунты в YouTube, Twitter и "ВКонтакте".Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса "незамедлительно снять ограничения" и объяснить причины. Согласно заявлению ведомства, такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России". Там также расценили ситуацию как проявление "антироссийской позиции американской IT-компании в информационной войне".
https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html
россия
РИА Новости
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
технологии, россия, google, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:46 05.04.2022 (обновлено: 20:11 05.04.2022)
 
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске

Google перестал выдавать сайт российского Минобороны по запросу по ключевым словам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google.
Это касается запросов на русском и английском языках.
По ключевым словам поиска на английском языке выдается сайт правительства, статья на Википедии, а также аккаунт министерства в Twitter.
Если вводить запрос на русском, то поиск Google отображает в первую очередь новости, связанные с министерством, а также его аккаунты в YouTube, Twitter и "ВКонтакте".
Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса "незамедлительно снять ограничения" и объяснить причины. Согласно заявлению ведомства, такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России".
Там также расценили ситуацию как проявление "антироссийской позиции американской IT-компании в информационной войне".
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:18
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МедиавойныТехнологииРоссияGoogleМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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