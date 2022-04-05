https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске - РИА Новости, 05.04.2022
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:46
2022-04-05T19:46
2022-04-05T20:11
медиавойны
технологии
россия
google
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745698466_440:0:2923:1397_1920x0_80_0_0_ca5652d229a810827b213612767475d6.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google.Это касается запросов на русском и английском языках.По ключевым словам поиска на английском языке выдается сайт правительства, статья на Википедии, а также аккаунт министерства в Twitter.Если вводить запрос на русском, то поиск Google отображает в первую очередь новости, связанные с министерством, а также его аккаунты в YouTube, Twitter и "ВКонтакте".Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса "незамедлительно снять ограничения" и объяснить причины. Согласно заявлению ведомства, такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России". Там также расценили ситуацию как проявление "антироссийской позиции американской IT-компании в информационной войне".
https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745698466_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6d1fa1c1e4c4772378ad3977bf0d2ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:46 05.04.2022 (обновлено: 20:11 05.04.2022)
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
Google перестал выдавать сайт российского Минобороны по запросу по ключевым словам
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сайт Министерства обороны России не появляется в результатах поиска в Google.
Это касается запросов на русском и английском языках.
По ключевым словам поиска на английском языке выдается сайт правительства, статья на Википедии
, а также аккаунт министерства в Twitter
.
Если вводить запрос на русском, то поиск Google отображает в первую очередь новости, связанные с министерством, а также его аккаунты в YouTube
, Twitter и "ВКонтакте".
Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса "незамедлительно снять ограничения" и объяснить причины. Согласно заявлению ведомства, такие действия "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России".
Там также расценили ситуацию как проявление "антироссийской позиции американской IT-компании в информационной войне".