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Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли - РИА Новости, 05.04.2022
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли
"Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:10
2022-04-05T15:10
2022-04-05T16:01
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алексей миллер
минск
газпром
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МИНСК, 5 апр — РИА Новости. "Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров."Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.Там также утверждается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными."С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", — добавили в пресс-службе.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией нефть и газ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, роман головченко, алексей миллер, минск, газпром
15:10 05.04.2022 (обновлено: 16:01 05.04.2022)
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли
Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли