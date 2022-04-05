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Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли

Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли - РИА Новости, 05.04.2022

Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли

"Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:10

2022-04-05T15:10

2022-04-05T16:01

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МИНСК, 5 апр — РИА Новости. "Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров."Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.Там также утверждается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными."С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", — добавили в пресс-службе.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией нефть и газ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, россия, роман головченко, алексей миллер, минск, газпром