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Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли - РИА Новости, 05.04.2022
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Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли - РИА Новости, 05.04.2022
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли
"Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:10
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россия
роман головченко
алексей миллер
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МИНСК, 5 апр — РИА Новости. "Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров."Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.Там также утверждается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными."С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", — добавили в пресс-службе.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией нефть и газ.
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в мире, белоруссия, россия, роман головченко, алексей миллер, минск, газпром
15:10 05.04.2022 (обновлено: 16:01 05.04.2022)
 
Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли

Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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МИНСК, 5 апр — РИА Новости. "Газпром" согласовал с Минском оплату российского газа рублями. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совета министров.
"Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.
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Там также утверждается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными.
"С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", — добавили в пресс-службе.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией нефть и газ.
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