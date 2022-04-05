https://ria.ru/20220405/ermitazh-1781863925.html

Музей в Амстердаме объяснил, почему убрал из своего названия "Эрмитаж"

Музей в Амстердаме объяснил, почему убрал из своего названия "Эрмитаж" - РИА Новости, 05.04.2022

Музей в Амстердаме объяснил, почему убрал из своего названия "Эрмитаж"

Музей "Эрмитаж в Амстердаме" изменил название на "Голландское наследие Амстердама" в связи с запуском серии экспозиций, посвященных шедеврам голландской... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:39

2022-04-05T12:39

2022-04-05T12:44

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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Музей "Эрмитаж в Амстердаме" изменил название на "Голландское наследие Амстердама" в связи с запуском серии экспозиций, посвященных шедеврам голландской живописи, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы музея Мадлен ван Флит."Мы запустили серию выставок из пяти частей под названием "Голландское наследие Амстердама" (Dutch Heritage Amsterdam), каждая из которых посвящена одному шедевру из ведущих голландских коллекций. Так что все выставки проводятся в сотрудничестве с нашими коллегами – музеями страны. Отсюда и название", - объяснила агентству ван Флит.По ее словам, музей не будет использовать название "Эрмитаж" для этих выставок, потому что классическая "формула Эрмитажа" - создание выставок на основе заимствования работ из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - здесь неприменима."После лета мы надеемся объявить новую программу выставок. Сейчас мы размышляем над долгосрочным будущим музея", - добавила представитель пресс-службы.3 марта музей "Эрмитаж в Амстердаме" принял решение прекратить взаимодействие с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге из-за российской спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/kartiny-1781681302.html

https://ria.ru/20220404/kartina-1781691936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

культура, россия, искусство, санкт-петербург, государственный эрмитаж, амстердам, нидерланды, новости культуры