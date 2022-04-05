https://ria.ru/20220405/donbass-1781874191.html

Военный в ЛНР сообщил о женщинах-наводчицах, воюющих на стороне Киева

Военный в ЛНР сообщил о женщинах-наводчицах, воюющих на стороне Киева - РИА Новости, 05.04.2022

Военный в ЛНР сообщил о женщинах-наводчицах, воюющих на стороне Киева

Женщины-наводчицы миномета воюют на стороне украинских войск в городе Попасная, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции с позывным "Тёма". РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:10

2022-04-05T13:10

2022-04-05T19:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

владимир путин

луганская народная республика

киев

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Женщины-наводчицы миномета воюют на стороне украинских войск в городе Попасная, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции с позывным "Тёма".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Силы Народной милиции уже отбили у украинских силовиков территорию локомотивного депо, из которого те сделали укрепрайон."Женщины воюют", - рассказал военнослужащий.Он уточнил, что продвигаясь по Попасной, в местах, где базируются украинские войска, военнослужащие Народной милиции ЛНР находили документы женщин-военнослужащих."Возраст самый молодой, по-моему, 20 лет, а так до 25 лет. Все наводчицы", - дополнил военнослужащий оборонного ведомства республики.По его словам, несмотря на то, что украинские силовики периодически добровольно складывают оружие, в данном районе пока среди сдавшихся женщин-военнослужащих не было.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781561298.html

https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html

луганская народная республика

киев

россия

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Военный ЛНР рассказал, что на стороне украинских войск в Попасной воюют женщины-наводчицы На стороне украинских войск в Попасной воюют женщины-наводчицы, рассказал РИА Новости один из военных ЛНР 2022-04-05T13:10 true PT0M19S

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Дарья Буймова

в мире, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, ситуация в днр и лнр