https://ria.ru/20220405/dollar-1781928488.html

Rebelión: из-за глупости США стали самым большим врагом доллара

Rebelión: из-за глупости США стали самым большим врагом доллара - РИА Новости, 05.04.2022

Rebelión: из-за глупости США стали самым большим врагом доллара

В попытке изолировать Россию с ее огромным разнообразием природных ресурсов Запад пошел на нерациональный шаг, который спровоцировал рост цен во всем мире и,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:38

2022-04-05T16:38

2022-04-05T18:48

экономика

цены на нефть

россия

иран

сша

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В попытке изолировать Россию с ее огромным разнообразием природных ресурсов Запад пошел на нерациональный шаг, который спровоцировал рост цен во всем мире и, несомненно, приведет Европу, Соединенные Штаты и весь мир к рецессии. Об этом пишет автор испанского сайта Rebelión Алехандро Марко дель Понт.По мнению автора статьи, действия американцев на фоне двадцатилетнего снижения доли доллара в мировых резервных валютах поражают глупостью, поскольку заморозке подвергли и казначейские облигации США, в которые российские компании вкладывали доходы от продажи природных ресурсов."Введение санкций против России со стороны Вашингтона и захват резервов Центрального банка на несколько сотен миллиардов долларов вызвали сомнения в логике существующей финансовой системы и заставили остальной мир задуматься над хранением активов в резервных валютах", — пишет Алехандро Марко дель Понт. Он добавил, что каждый процент, который уходит из зоны доллара в другую валюту или облигации, бьет по финансированию госдолга Америки."США только что объявили недействительными облигации, которыми владеет Центральный банк России. Нечто подобное происходит с золотом, хотя тут идут споры по поводу того, находится ли оно в России или в других центральных банках, но самое главное, что его можно заморозить. Пользуясь российским прецедентом, американские власти могут одним нажатием кнопки с легкостью конфисковать шесть тысяч тонн золота во всем мире. А почему бы и нет? Золото есть, и нужно им завладеть. Тогда с чего иностранным государствам должно хотеться хранить свое золото в Нью-Йорке?" — задался вопросом автор.Обозреватель высказался о действиях Москвы и Пекина, направленных на ослабление долларовой гегемонии. "Обе страны сделали большой шаг в этом направлении в 2019 году. В первом квартале 2020 года доля доллара в торговле между Россией и Китаем впервые была ниже 50 процентов. До 2015 года 90 процентов двусторонних операций проводилось в долларах", — пояснил он.Кроме того, дель Понт напомнил, что у стран за пределами американской зоны влияния есть возможность обсуждения национальной денежной и финансовой системы на основе валюты Евразийского экономического союза, а первой задачей на пути к такой системе остается стабилизация местных валют."Необходимо убедить другие страны переключиться на новую денежную систему. Постдолларовая эпоха может наступить только после всеобщего принятия другой валюты. Пока мало кто заинтересован в этом, за исключением Ирана, который тоже находится под жесткими западными санкциями, но американская ненасытность привела к тому, что США стали самым большим противником долларовой зоны", — резюмировал автор статьи.Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в национальных валютах. По его словам, обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781828285.html

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

https://ria.ru/20220331/kontrakty-1781120391.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, россия, иран, сша, евразийский экономический союз