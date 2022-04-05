16:38 05.04.2022 (обновлено: 18:48 05.04.2022)
Rebelión: из-за глупости США стали самым большим врагом доллара
Rebelión: США подорвали доверие к себе и стали самым большим врагом доллара
Денежные купюры: доллары США и евро
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В попытке изолировать Россию с ее огромным разнообразием природных ресурсов Запад пошел на нерациональный шаг, который спровоцировал рост цен во всем мире и, несомненно, приведет Европу, Соединенные Штаты и весь мир к рецессии. Об этом пишет автор испанского сайта Rebelión Алехандро Марко дель Понт.
По мнению автора статьи, действия американцев на фоне двадцатилетнего снижения доли доллара в мировых резервных валютах поражают глупостью, поскольку заморозке подвергли и казначейские облигации США, в которые российские компании вкладывали доходы от продажи природных ресурсов.
"Введение санкций против России со стороны Вашингтона и захват резервов Центрального банка на несколько сотен миллиардов долларов вызвали сомнения в логике существующей финансовой системы и заставили остальной мир задуматься над хранением активов в резервных валютах", — пишет Алехандро Марко дель Понт. Он добавил, что каждый процент, который уходит из зоны доллара в другую валюту или облигации, бьет по финансированию госдолга Америки.
"США только что объявили недействительными облигации, которыми владеет Центральный банк России. Нечто подобное происходит с золотом, хотя тут идут споры по поводу того, находится ли оно в России или в других центральных банках, но самое главное, что его можно заморозить. Пользуясь российским прецедентом, американские власти могут одним нажатием кнопки с легкостью конфисковать шесть тысяч тонн золота во всем мире. А почему бы и нет? Золото есть, и нужно им завладеть. Тогда с чего иностранным государствам должно хотеться хранить свое золото в Нью-Йорке?" — задался вопросом автор.
Обозреватель высказался о действиях Москвы и Пекина, направленных на ослабление долларовой гегемонии. "Обе страны сделали большой шаг в этом направлении в 2019 году. В первом квартале 2020 года доля доллара в торговле между Россией и Китаем впервые была ниже 50 процентов. До 2015 года 90 процентов двусторонних операций проводилось в долларах", — пояснил он.
Кроме того, дель Понт напомнил, что у стран за пределами американской зоны влияния есть возможность обсуждения национальной денежной и финансовой системы на основе валюты Евразийского экономического союза, а первой задачей на пути к такой системе остается стабилизация местных валют.
"Необходимо убедить другие страны переключиться на новую денежную систему. Постдолларовая эпоха может наступить только после всеобщего принятия другой валюты. Пока мало кто заинтересован в этом, за исключением Ирана, который тоже находится под жесткими западными санкциями, но американская ненасытность привела к тому, что США стали самым большим противником долларовой зоны", — резюмировал автор статьи.
Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в национальных валютах. По его словам, обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций.