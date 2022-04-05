https://ria.ru/20220405/dnr-1781844929.html

Силы ДНР освободили 139 населенных пунктов

Силы ДНР освободили 139 населенных пунктов - РИА Новости, 05.04.2022

Силы ДНР освободили 139 населенных пунктов

Подразделения Донецкой Народной Республики установили контроль над 139 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:23

2022-04-05T11:23

2022-04-05T12:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики установили контроль над 139 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.Отмечается, что идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Мариуполь.В свою очередь, в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что за 48 дней эскалации в республике погибли 72 мирных жителя, более тысячи, в том числе 61 ребенок, получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина