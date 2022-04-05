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Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781977845.html
Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче
Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче
Москва требует от социальной сети Twitter незамедлительно восстановить доступ к публикации в официальном аккаунте МИД на английском языке с тезисами заявления... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:44
2022-04-05T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
киевская область
twitter
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва требует от социальной сети Twitter незамедлительно восстановить доступ к публикации в официальном аккаунте МИД на английском языке с тезисами заявления Минобороны по провокации в Буче, говорится в заявлении дипведомства во вторник."Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на ее ресурсах в будущем. В противном случае за Twitter закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима", - указали в министерстве.Как сообщили в ведомстве, 5 апреля компания Twitter "прибегла к неприкрытому акту цензуры, скрыв за уведомлением о "нарушении правил платформы" публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча и ссылка на его полный текст"."Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено. Подобное ограничение применяется к верифицированной учетной записи министерства впервые с момента ее создания в 2011 году", - указали в ведомстве."Рассматриваем данный шаг как однозначное подтверждение непосредственного участия компании Twitter, равно как и других американских ИТ-корпораций, в развернутой официальным Вашингтоном и его сателлитами беспрецедентной информационной агрессии, направленной на формирование у международной общественности предельно искаженной картины происходящих на Украине событий", - подчеркнули в МИД РФ.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781966222.html
https://ria.ru/20220405/bucha-1781959993.html
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в мире, технологии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, киевская область, twitter, ситуация в днр и лнр
20:44 05.04.2022
 
Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче

Россия потребовала от Twitter немедленно восстановить доступ к публикации МИД по Буче

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип социальной сети Twitter
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва требует от социальной сети Twitter незамедлительно восстановить доступ к публикации в официальном аккаунте МИД на английском языке с тезисами заявления Минобороны по провокации в Буче, говорится в заявлении дипведомства во вторник.
"Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на ее ресурсах в будущем. В противном случае за Twitter закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима", - указали в министерстве.
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Как сообщили в ведомстве, 5 апреля компания Twitter "прибегла к неприкрытому акту цензуры, скрыв за уведомлением о "нарушении правил платформы" публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча и ссылка на его полный текст".
"Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено. Подобное ограничение применяется к верифицированной учетной записи министерства впервые с момента ее создания в 2011 году", - указали в ведомстве.
"Рассматриваем данный шаг как однозначное подтверждение непосредственного участия компании Twitter, равно как и других американских ИТ-корпораций, в развернутой официальным Вашингтоном и его сателлитами беспрецедентной информационной агрессии, направленной на формирование у международной общественности предельно искаженной картины происходящих на Украине событий", - подчеркнули в МИД РФ.
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Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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