Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче
Россия потребовала от Twitter немедленно восстановить доступ к публикации МИД по Буче
Логотип социальной сети Twitter
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва требует от социальной сети Twitter незамедлительно восстановить доступ к публикации в официальном аккаунте МИД на английском языке с тезисами заявления Минобороны по провокации в Буче, говорится в заявлении дипведомства во вторник.
"Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на ее ресурсах в будущем. В противном случае за Twitter закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима", - указали в министерстве.
Как сообщили в ведомстве, 5 апреля компания Twitter "прибегла к неприкрытому акту цензуры, скрыв за уведомлением о "нарушении правил платформы" публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча и ссылка на его полный текст".
"Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено. Подобное ограничение применяется к верифицированной учетной записи министерства впервые с момента ее создания в 2011 году", - указали в ведомстве.
"Рассматриваем данный шаг как однозначное подтверждение непосредственного участия компании Twitter, равно как и других американских ИТ-корпораций, в развернутой официальным Вашингтоном и его сателлитами беспрецедентной информационной агрессии, направленной на формирование у международной общественности предельно искаженной картины происходящих на Украине событий", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.