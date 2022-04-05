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Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781875495.html
Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти
Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти - РИА Новости, 05.04.2022
Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что провокации в Буче и роддоме Мариуполя нацелены на раздувание ненависти между русским и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:14
2022-04-05T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вячеслав володин
дмитрий песков
дмитрий медведев
москва
россия
мариуполь
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что провокации в Буче и роддоме Мариуполя нацелены на раздувание ненависти между русским и украинским народами."Был разработан сценарий, позволяющий создать на долгие годы непримиримую ненависть между двумя народами украинцев и русских, а значит, дождавшись удобного случая, использовать ее - ненависть - для нового противостояния и войны", - написал Кива в Telegram-канале.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781871663.html
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в мире, вячеслав володин, дмитрий песков, дмитрий медведев, москва, россия, мариуполь, совет безопасности оон, госдума рф, нато, илья кива, вооруженные силы украины, украина
13:14 05.04.2022
 
Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти

Экс-депутат Рады Кива: провокация в Буче нацелена на раздувание межнациональной ненависти

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что провокации в Буче и роддоме Мариуполя нацелены на раздувание ненависти между русским и украинским народами.
"Был разработан сценарий, позволяющий создать на долгие годы непримиримую ненависть между двумя народами украинцев и русских, а значит, дождавшись удобного случая, использовать ее - ненависть - для нового противостояния и войны", - написал Кива в Telegram-канале.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член СПЧ назвал фейки о Буче пропагандистской провокацией против России
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 10:08
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 22:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВячеслав ВолодинДмитрий ПесковДмитрий МедведевМоскваРоссияМариупольСовет Безопасности ООНГосдума РФНАТОИлья КиваВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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