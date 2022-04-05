https://ria.ru/20220405/bucha-1781875495.html

Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти

Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти - РИА Новости, 05.04.2022

Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что провокации в Буче и роддоме Мариуполя нацелены на раздувание ненависти между русским и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:14

2022-04-05T13:14

2022-04-05T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что провокации в Буче и роддоме Мариуполя нацелены на раздувание ненависти между русским и украинским народами."Был разработан сценарий, позволяющий создать на долгие годы непримиримую ненависть между двумя народами украинцев и русских, а значит, дождавшись удобного случая, использовать ее - ненависть - для нового противостояния и войны", - написал Кива в Telegram-канале.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781871663.html

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html

https://ria.ru/20220404/antirossiyskiy-1781793646.html

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Ольга Маркова

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