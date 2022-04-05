В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче
Венесуэльский дипломат заявил, что провокация в Буче имеет почерк западной пропаганды
Украинские военные в городе Буча
БЕЙРУТ, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет назад, в том числе для дестабилизации ситуации в Венесуэле, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Индер Ромеро.
"Можно провести сравнения того, что происходит сегодня (на Украине), с тем, что было в Венесуэле в 2014 и в 2017 годах… К примеру, известное событие, когда людей на улице сожгли заживо. Одного из погибших звали Орландо Фигейро. Они кричали, что этот парень чависта, потому, что он смуглый, и сожгли его. Чуть позже все западные СМИ начали говорить, что молодого человека сожгли сторонники Уго Чавеса, что было полным враньем. Только спустя несколько дней мир смог узнать правду", - сказал Ромеро.
Венесуэльский политик уверен, что провокация в Буче - дело рук "нацистов, которых поддерживает (Владимир) Зеленский".
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.