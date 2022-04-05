https://ria.ru/20220405/bucha-1781848274.html

В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче

В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче - РИА Новости, 05.04.2022

В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче

Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:38

2022-04-05T11:38

2022-04-05T11:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

уго чавес (политик)

вячеслав володин

дмитрий песков

киев

киевская область

россия

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БЕЙРУТ, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет назад, в том числе для дестабилизации ситуации в Венесуэле, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Индер Ромеро."Можно провести сравнения того, что происходит сегодня (на Украине), с тем, что было в Венесуэле в 2014 и в 2017 годах… К примеру, известное событие, когда людей на улице сожгли заживо. Одного из погибших звали Орландо Фигейро. Они кричали, что этот парень чависта, потому, что он смуглый, и сожгли его. Чуть позже все западные СМИ начали говорить, что молодого человека сожгли сторонники Уго Чавеса, что было полным враньем. Только спустя несколько дней мир смог узнать правду", - сказал Ромеро.По словам политика, лидер банды, которая жгла людей на улицах Каракаса, сейчас живет свободно в Испании под протекцией властей."Нам очевидно, что Киев пытается вести войну по дискредитации России, используя сфабрикованные новости, не имеющие ничего общего с реальностью, и их в этом поддерживает вся западная информационная машина… Я не думаю, что западные СМИ смогут реально добиться своих целей", - сказал Ромеро.Венесуэльский политик уверен, что провокация в Буче - дело рук "нацистов, которых поддерживает (Владимир) Зеленский".Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/bucha-1781838589.html

https://ria.ru/20220405/eskalatsiya-1781825227.html

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html

киев

киевская область

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Дарья Буймова

в мире, уго чавес (политик), вячеслав володин, дмитрий песков, киев, киевская область, россия, госдума рф, совет безопасности оон, нато