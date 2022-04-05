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В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781848274.html
В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче
В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче
Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:38
2022-04-05T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
уго чавес (политик)
вячеслав володин
дмитрий песков
киев
киевская область
россия
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БЕЙРУТ, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет назад, в том числе для дестабилизации ситуации в Венесуэле, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Индер Ромеро."Можно провести сравнения того, что происходит сегодня (на Украине), с тем, что было в Венесуэле в 2014 и в 2017 годах… К примеру, известное событие, когда людей на улице сожгли заживо. Одного из погибших звали Орландо Фигейро. Они кричали, что этот парень чависта, потому, что он смуглый, и сожгли его. Чуть позже все западные СМИ начали говорить, что молодого человека сожгли сторонники Уго Чавеса, что было полным враньем. Только спустя несколько дней мир смог узнать правду", - сказал Ромеро.По словам политика, лидер банды, которая жгла людей на улицах Каракаса, сейчас живет свободно в Испании под протекцией властей."Нам очевидно, что Киев пытается вести войну по дискредитации России, используя сфабрикованные новости, не имеющие ничего общего с реальностью, и их в этом поддерживает вся западная информационная машина… Я не думаю, что западные СМИ смогут реально добиться своих целей", - сказал Ромеро.Венесуэльский политик уверен, что провокация в Буче - дело рук "нацистов, которых поддерживает (Владимир) Зеленский".Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/bucha-1781838589.html
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в мире, уго чавес (политик), вячеслав володин, дмитрий песков, киев, киевская область, россия, госдума рф, совет безопасности оон, нато
11:38 05.04.2022
 
В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче

Венесуэльский дипломат заявил, что провокация в Буче имеет почерк западной пропаганды

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче имеет явный почерк западной пропаганды, подобные приемы искажения реальности через СМИ не новое явление и применялось много лет назад, в том числе для дестабилизации ситуации в Венесуэле, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Индер Ромеро.
"Можно провести сравнения того, что происходит сегодня (на Украине), с тем, что было в Венесуэле в 2014 и в 2017 годах… К примеру, известное событие, когда людей на улице сожгли заживо. Одного из погибших звали Орландо Фигейро. Они кричали, что этот парень чависта, потому, что он смуглый, и сожгли его. Чуть позже все западные СМИ начали говорить, что молодого человека сожгли сторонники Уго Чавеса, что было полным враньем. Только спустя несколько дней мир смог узнать правду", - сказал Ромеро.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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По словам политика, лидер банды, которая жгла людей на улицах Каракаса, сейчас живет свободно в Испании под протекцией властей.
"Нам очевидно, что Киев пытается вести войну по дискредитации России, используя сфабрикованные новости, не имеющие ничего общего с реальностью, и их в этом поддерживает вся западная информационная машина… Я не думаю, что западные СМИ смогут реально добиться своих целей", - сказал Ромеро.
Венесуэльский политик уверен, что провокация в Буче - дело рук "нацистов, которых поддерживает (Владимир) Зеленский".
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 10:08
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУго Чавес (политик)Вячеслав ВолодинДмитрий ПесковКиевКиевская областьРоссияГосдума РФСовет Безопасности ООННАТО
 
 
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