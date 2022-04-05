https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html

Безруков выступил для раненных на Украине военных в госпитале в Москве

Безруков выступил для раненных на Украине военных в госпитале в Москве - РИА Новости, 05.04.2022

Безруков выступил для раненных на Украине военных в госпитале в Москве

Народный артист РФ Сергей Безруков во вторник провел творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в Центральном военном... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:10

2022-04-05T16:10

2022-04-05T16:10

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков во вторник провел творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, в рамках акции "Лучшим воинам мира", сообщает Минобороны."Здравия желаю, товарищи бойцы, медсестры и врачи! Именно так: здравия желаю. Спасибо за верность долгу, спасибо за верность Отечеству, за верность Родине!" - заявил Безруков, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим и медикам.Актер представил отрывки из спектаклей "Хулиган. Исповедь", "Высоцкий. Рождение легенды", пел песни и читал стихи. А потом пообщался с военнослужащими, подарил диски со своими песнями, раздал автографы, посетил в палатах пациентов. "Свою работу надо делать на совесть, вы делаете на совесть", - добавил Безруков."У каждого свой долг, поэтому мы здесь", - отметил Безруков в беседе с журналистами. Он рассказал, что выбрал отрывки из спектаклей о Высоцком и Есенине, позволяющие передать эмоции, любовь к Родине."О Родине можно много говорить самому. А когда выхожу и говорю "Я люблю Родину", зал взрывается аплодисментами, все в едином порыве. Если у меня есть возможность поделиться этой энергией, я с радостью это делаю. Задача художников в наше непростое время - поддерживать соотечественников. Мы даем энергию, эмоции очень важные", - заявил Безруков.Также народный художник России Николай Коротков и заслуженный художник России Валерий Мокрушин нарисовали для желающих военнослужащих их портреты карандашом и подарили их.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.В пятницу, 1 апреля, военнослужащих в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье посетили художественный руководитель Московского современного художественного театра народный артист РФ Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский.

https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html

https://ria.ru/20220401/voennye-1781331314.html

https://ria.ru/20220301/kultura-1775918641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, сергей безруков, ситуация в днр и лнр