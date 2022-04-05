https://ria.ru/20220405/aziza-1781854556.html
Азиза планирует переехать за рубеж
Азиза планирует переехать за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
Азиза планирует переехать за рубеж
Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:18
2022-04-05T12:18
2022-04-05T12:18
шоубиз
азиза (певица)
знаменитости
ташкент
китай
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_ed9890054f5475fc691a268367d3990c.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.По словам знаменитости, она собирается перебраться "на родину своих предков" — в Китай. "Я сегодня хочу жить там, а через год — в другом месте", — рассказывает звезда 1990-х. Азиза родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте. В прошлом году она впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появились сообщения о том, что пара рассталась.
https://ria.ru/20220210/aziza-1772088061.html
ташкент
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_d689bfc270838a546ff82021792a4c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азиза (певица), знаменитости, ташкент, китай, звезды
Азиза планирует переехать за рубеж
Азиза планирует переехать из России в Китай