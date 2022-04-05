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Азиза планирует переехать за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220405/aziza-1781854556.html
Азиза планирует переехать за рубеж
Азиза планирует переехать за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022
Азиза планирует переехать за рубеж
Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:18
2022-04-05T12:18
шоубиз
азиза (певица)
знаменитости
ташкент
китай
звезды
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.По словам знаменитости, она собирается перебраться "на родину своих предков" — в Китай. "Я сегодня хочу жить там, а через год — в другом месте", — рассказывает звезда 1990-х. Азиза родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте. В прошлом году она впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появились сообщения о том, что пара рассталась.
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азиза (певица), знаменитости, ташкент, китай, звезды
12:18 05.04.2022
 
Азиза планирует переехать за рубеж

Азиза планирует переехать из России в Китай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Азиза во время выступления
Певица Азиза во время выступления - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
По словам знаменитости, она собирается перебраться "на родину своих предков" — в Китай.
"Я сегодня хочу жить там, а через год — в другом месте", — рассказывает звезда 1990-х.
Азиза родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте. В прошлом году она впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появились сообщения о том, что пара рассталась.
Певица Азиза на траурном мероприятии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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ШоубизАзиза (певица)ЗнаменитостиТашкентКитайзвезды
 
 
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