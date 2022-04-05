https://ria.ru/20220405/aziza-1781854556.html

Азиза планирует переехать за рубеж

Азиза планирует переехать за рубеж - РИА Новости, 05.04.2022

Азиза планирует переехать за рубеж

Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:18

2022-04-05T12:18

2022-04-05T12:18

шоубиз

азиза (певица)

знаменитости

ташкент

китай

звезды

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Азиза призналась, что планирует переехать из России за рубеж. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.По словам знаменитости, она собирается перебраться "на родину своих предков" — в Китай. "Я сегодня хочу жить там, а через год — в другом месте", — рассказывает звезда 1990-х. Азиза родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте. В прошлом году она впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Он младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появились сообщения о том, что пара рассталась.

https://ria.ru/20220210/aziza-1772088061.html

ташкент

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

азиза (певица), знаменитости, ташкент, китай, звезды