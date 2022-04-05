https://ria.ru/20220405/agrarii-1781899824.html

Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз

Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз - РИА Новости, 05.04.2022

Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз

Подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз, специалисты, приехавшие работать в села, могут получить до 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:56

2022-04-05T14:56

2022-04-05T14:56

амурская область

общество

тамбовский район

архаринский район

октябрьский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753655353_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_bc775c0af42e7942dc1295586b8d36d4.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз, специалисты, приехавшие работать в села, могут получить до 800 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Региональные власти решили увеличить поддержку для привлечения молодых специалистов в села, единовременная выплата увеличилась с начала марта, она зависит района, в котором находится село."Мы увеличили подъемные молодым аграриям более чем в пять раз. Теперь специалисты, приехавшие работать в село, могут получить до 800 тысяч рублей. Один из критериев для назначения суммы единовременной выплаты – климатическая зона, в которой будет трудиться молодой специалист. Исходя из этого: первая группа (южная) – 400 тысяч рублей, вторая группа (центральная) – 600 тысяч рублей, третья группа (северная) – 800 тысяч рублей", - пояснил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Такое увеличение суммы выплаты, как сообщают власти, будет способствовать росту количества выпускников, выбравших местом работы сельскую местность. Ранее единовременная выплата составляла 150 тысяч рублей независимо от района области."Для выпускников аграрных специальностей в Приамурье открыто более 400 вакансий. Наиболее востребованы в сельском хозяйстве агрономы и механики с высшим и средним профессиональным образованием. Хороший спрос на зоотехников и ветврачей, но самые востребованные специалисты – это механизаторы, трактористы-машинисты, водители разных категорий", - сообщил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.Молодых специалистов ждут во всех сельскохозяйственных районах области. Больше всего вакансий в Октябрьском районе – 81, в Ивановском муниципальном округе – 53 вакансии, в Тамбовском районе – 41 вакансия, в Ромненском муниципальном округе – 27 вакансий. Чуть меньше вакансий в Серышевском районе – 25, в Благовещенском районе – 20 вакансий, в Архаринском районе – 21 вакансия, в Белогорском муниципальном округе – 18 вакансий, в Константиновском районе – 17 вакансий.В прошлом году региональные власти потратили 2,5 миллиона рублей на единовременные выплаты молодым специалистам.

https://ria.ru/20220404/pavodok-1781604868.html

https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html

тамбовский район

архаринский район

октябрьский район

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, тамбовский район, архаринский район, октябрьский район, амурская область, василий орлов (губернатор)