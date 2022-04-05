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Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз - РИА Новости, 05.04.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220405/agrarii-1781899824.html
Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз
Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз - РИА Новости, 05.04.2022
Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз
Подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз, специалисты, приехавшие работать в села, могут получить до 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:56
2022-04-05T14:56
амурская область
общество
тамбовский район
архаринский район
октябрьский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз, специалисты, приехавшие работать в села, могут получить до 800 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Региональные власти решили увеличить поддержку для привлечения молодых специалистов в села, единовременная выплата увеличилась с начала марта, она зависит района, в котором находится село."Мы увеличили подъемные молодым аграриям более чем в пять раз. Теперь специалисты, приехавшие работать в село, могут получить до 800 тысяч рублей. Один из критериев для назначения суммы единовременной выплаты – климатическая зона, в которой будет трудиться молодой специалист. Исходя из этого: первая группа (южная) – 400 тысяч рублей, вторая группа (центральная) – 600 тысяч рублей, третья группа (северная) – 800 тысяч рублей", - пояснил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Такое увеличение суммы выплаты, как сообщают власти, будет способствовать росту количества выпускников, выбравших местом работы сельскую местность. Ранее единовременная выплата составляла 150 тысяч рублей независимо от района области."Для выпускников аграрных специальностей в Приамурье открыто более 400 вакансий. Наиболее востребованы в сельском хозяйстве агрономы и механики с высшим и средним профессиональным образованием. Хороший спрос на зоотехников и ветврачей, но самые востребованные специалисты – это механизаторы, трактористы-машинисты, водители разных категорий", - сообщил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.Молодых специалистов ждут во всех сельскохозяйственных районах области. Больше всего вакансий в Октябрьском районе – 81, в Ивановском муниципальном округе – 53 вакансии, в Тамбовском районе – 41 вакансия, в Ромненском муниципальном округе – 27 вакансий. Чуть меньше вакансий в Серышевском районе – 25, в Благовещенском районе – 20 вакансий, в Архаринском районе – 21 вакансия, в Белогорском муниципальном округе – 18 вакансий, в Константиновском районе – 17 вакансий.В прошлом году региональные власти потратили 2,5 миллиона рублей на единовременные выплаты молодым специалистам.
https://ria.ru/20220404/pavodok-1781604868.html
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тамбовский район
архаринский район
октябрьский район
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общество, тамбовский район, архаринский район, октябрьский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
14:56 05.04.2022
 
Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз

Орлов: подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Подъемные для молодых аграриев в Амурской области увеличили более чем в пять раз, специалисты, приехавшие работать в села, могут получить до 800 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Региональные власти решили увеличить поддержку для привлечения молодых специалистов в села, единовременная выплата увеличилась с начала марта, она зависит района, в котором находится село.
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"Мы увеличили подъемные молодым аграриям более чем в пять раз. Теперь специалисты, приехавшие работать в село, могут получить до 800 тысяч рублей. Один из критериев для назначения суммы единовременной выплаты – климатическая зона, в которой будет трудиться молодой специалист. Исходя из этого: первая группа (южная) – 400 тысяч рублей, вторая группа (центральная) – 600 тысяч рублей, третья группа (северная) – 800 тысяч рублей", - пояснил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Такое увеличение суммы выплаты, как сообщают власти, будет способствовать росту количества выпускников, выбравших местом работы сельскую местность. Ранее единовременная выплата составляла 150 тысяч рублей независимо от района области.
"Для выпускников аграрных специальностей в Приамурье открыто более 400 вакансий. Наиболее востребованы в сельском хозяйстве агрономы и механики с высшим и средним профессиональным образованием. Хороший спрос на зоотехников и ветврачей, но самые востребованные специалисты – это механизаторы, трактористы-машинисты, водители разных категорий", - сообщил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.
Молодых специалистов ждут во всех сельскохозяйственных районах области. Больше всего вакансий в Октябрьском районе – 81, в Ивановском муниципальном округе – 53 вакансии, в Тамбовском районе – 41 вакансия, в Ромненском муниципальном округе – 27 вакансий. Чуть меньше вакансий в Серышевском районе – 25, в Благовещенском районе – 20 вакансий, в Архаринском районе – 21 вакансия, в Белогорском муниципальном округе – 18 вакансий, в Константиновском районе – 17 вакансий.
В прошлом году региональные власти потратили 2,5 миллиона рублей на единовременные выплаты молодым специалистам.
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Амурская областьОбществоТамбовский районАрхаринский районОктябрьский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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