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На западном побережье Японии произошли три землетрясения - РИА Новости, 04.04.2022
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На западном побережье Японии произошли три землетрясения
На западном побережье Японии произошли три землетрясения - РИА Новости, 04.04.2022
На западном побережье Японии произошли три землетрясения
В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T07:12
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в мире
япония
землетрясение
токио
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ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило Главное метеорологическое управление.Первое землетрясение зафиксировали в 10:26 по местному времени (04:26 мск), магнитуда составила 4,3. Второе, магнитудой 4,1, последовало через две минуты. Очаг залегал на глубине десяти километров.Третье землетрясение зарегистрировали там же в 11:18 (05:18 мск), его магнитуда составила 4,0.Максимальная сила подземных толчков оценивается в четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале. Угрозы цунами нет.Сведений о жертвах и разрушениях также не поступало.
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в мире, япония, землетрясение, токио
07:12 04.04.2022 (обновлено: 10:34 04.04.2022)
 
На западном побережье Японии произошли три землетрясения

На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на город Киото, Япония
Вид на город Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило Главное метеорологическое управление.
Первое землетрясение зафиксировали в 10:26 по местному времени (04:26 мск), магнитуда составила 4,3. Второе, магнитудой 4,1, последовало через две минуты. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Третье землетрясение зарегистрировали там же в 11:18 (05:18 мск), его магнитуда составила 4,0.
Максимальная сила подземных толчков оценивается в четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале. Угрозы цунами нет.
Сведений о жертвах и разрушениях также не поступало.
Последствия землетрясения на северо-востоке Японии
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.

Последствия землетрясения в префектуре Мияги, Япония
1 из 9

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.

Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине в городе Сироиси, префектура Мияги, Япония
2 из 9

Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

Жители укрываются в спортивном комплексе в Соме, префектура Фукусима, Япония
3 из 9

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited

Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.

Трещины на скоростной автомагистрали Джобан в городе Сома префектуры Фукусима
4 из 9

Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.

© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
© REUTERS / Kyodo

Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.

Разбросанные вещи в квартире во время землетрясения в префектуре Фукусима, Япония
5 из 9

Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.

Последствия землетрясения в Соме, префектура Фукусима, Япония
6 из 9

Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.

Люди в очереди за водой после сильного землетрясения в Куними, префектура Фукусима, Япония
7 из 9

Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.

Последствия землетрясения в префектуре , Япония
8 из 9

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Разрушенный дом в городе Сома на северо-востоке Японии.

Последствия землетрясения в городе Сома префектуры Фукусима, Япония
9 из 9

Разрушенный дом в городе Сома на северо-востоке Японии.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
1 из 9

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
2 из 9

Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
3 из 9

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
4 из 9

Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.

© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
5 из 9

Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.

© REUTERS / Kyodo
6 из 9

Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.

© REUTERS / Kyodo
7 из 9

Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.

© REUTERS / Kyodo
8 из 9

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
9 из 9

Разрушенный дом в городе Сома на северо-востоке Японии.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
 
В миреЯпонияЗемлетрясениеТокио
 
 
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