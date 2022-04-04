На западном побережье Японии произошли три землетрясения

На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.
Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.
Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.
Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.
Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.
Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.
Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.
Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.
Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.
Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.
Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.
Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.
Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.
Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.
Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.
Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.
Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.