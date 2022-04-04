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На западном побережье Японии произошли три землетрясения

На западном побережье Японии произошли три землетрясения - РИА Новости, 04.04.2022

На западном побережье Японии произошли три землетрясения

В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:12

2022-04-04T07:12

2022-04-04T10:34

в мире

япония

землетрясение

токио

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ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило Главное метеорологическое управление.Первое землетрясение зафиксировали в 10:26 по местному времени (04:26 мск), магнитуда составила 4,3. Второе, магнитудой 4,1, последовало через две минуты. Очаг залегал на глубине десяти километров.Третье землетрясение зарегистрировали там же в 11:18 (05:18 мск), его магнитуда составила 4,0.Максимальная сила подземных толчков оценивается в четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале. Угрозы цунами нет.Сведений о жертвах и разрушениях также не поступало.

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в мире, япония, землетрясение, токио