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Последствия землетрясения на северо-востоке Японии - РИА Новости, 17.03.2022
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Последствия землетрясения на северо-востоке Японии
Последствия землетрясения на северо-востоке Японии - РИА Новости, 17.03.2022
Последствия землетрясения на северо-востоке Японии
Мощный подземный толчок магнитудой 7,4 произошел 16 марта на северо-востоке Японии. Погибли три человека, почти 200 пострадали. Последствия землетрясения — в... РИА Новости, 17.03.2022
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фото
в мире
япония
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Мощный подземный толчок магнитудой 7,4 произошел 16 марта на северо-востоке Японии. Погибли три человека, почти 200 пострадали. Последствия землетрясения — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, в мире, япония
12:01 17.03.2022
 

Последствия землетрясения на северо-востоке Японии

Читать ria.ru в
Мощный подземный толчок магнитудой 7,4 произошел 16 марта на северо-востоке Японии. Погибли три человека, почти 200 пострадали. Последствия землетрясения — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.

Последствия землетрясения в префектуре Мияги, Япония
1 из 9

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошло 20 повторных толчков магнитудой выше 2,5.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.

Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине в городе Сироиси, префектура Мияги, Япония
2 из 9

Стихийное бедствие нарушило работу 11 ТЭС и силовых подстанций. Отключение электроэнергии затронуло более 150 тысяч домов.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

Жители укрываются в спортивном комплексе в Соме, префектура Фукусима, Япония
3 из 9

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited

Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.

Трещины на скоростной автомагистрали Джобан в городе Сома префектуры Фукусима
4 из 9

Подземные толчки повредили автомобильную магистраль в городе Сироиси префектуры Мияги. Также повреждено дорожное покрытие в городе Томэ префектуры Мияги.

© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
© REUTERS / Kyodo

Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.

Разбросанные вещи в квартире во время землетрясения в префектуре Фукусима, Япония
5 из 9

Более четырех тысяч домов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима остались без водоснабжения.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.

Последствия землетрясения в Соме, префектура Фукусима, Япония
6 из 9

Землетрясение разрушило малоэтажный жилой дом в префектуре Фукусима. В районе Сэндайского замка в префектуре Мияги произошло обрушение горной породы на автомобильную трассу.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.

Люди в очереди за водой после сильного землетрясения в Куними, префектура Фукусима, Япония
7 из 9

Землетрясение на некоторое время вывело из строя насос, подающий воду в бассейн с отработавшим ядерным топливом на АЭС "Фукусима-2". Других внештатных ситуаций на местных АЭС не зарегистрировали.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.

Последствия землетрясения в префектуре , Япония
8 из 9

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
© AFP 2022 / Charly Triballeau

Разрушенный дом в городе Сома на северо-востоке Японии.

Последствия землетрясения в городе Сома префектуры Фукусима, Япония
9 из 9

Разрушенный дом в городе Сома на северо-востоке Японии.

© AFP 2022 / Charly Triballeau
 
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