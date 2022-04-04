11:47 04.04.2022 (обновлено: 12:02 04.04.2022)
Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии
Наблюдатели от Совфеда России не зафиксировали нарушений на выборах президента Сербии
Здание Совета Федерации РФ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА Новости глава делегации Совета Федерации Дмитрий Василенко.
Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).
"Выборы прошли в соответствии с национальным и международным законодательством, открыто и свободно. Нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, не зафиксировано", - заявил Василенко.
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 за рубежом.