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Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
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Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии
Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии
Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:47
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сербия
в мире
александр вучич
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА Новости глава делегации Совета Федерации Дмитрий Василенко.Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 за рубежом.
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сербия, в мире, александр вучич, россия, совет федерации рф
11:47 04.04.2022 (обновлено: 12:02 04.04.2022)
 
Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии

Наблюдатели от Совфеда России не зафиксировали нарушений на выборах президента Сербии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА Новости глава делегации Совета Федерации Дмитрий Василенко.
Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).
"Выборы прошли в соответствии с национальным и международным законодательством, открыто и свободно. Нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, не зафиксировано", - заявил Василенко.
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 за рубежом.
Президент Сербии Александр Вучич голосует на выборах на одном из избирательных участков в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
04:22
Вучич лидирует на выборах в Сербии
 
СербияВ миреАлександр ВучичРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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