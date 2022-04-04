https://ria.ru/20220404/vybory-1781643654.html

Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии

Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Наблюдатели от СФ России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии

Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:47

2022-04-04T11:47

2022-04-04T12:02

сербия

в мире

александр вучич

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выборы президента Сербии и депутатов парламента страны прошли в соответствии с законодательством, серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали, заявил РИА Новости глава делегации Совета Федерации Дмитрий Василенко.Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 за рубежом.

https://ria.ru/20220404/vybory-1781596002.html

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, в мире, александр вучич, россия, совет федерации рф