https://ria.ru/20220404/vybory-1781586285.html

Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии

Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии

Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:26

2022-04-04T00:26

2022-04-04T11:44

в мире

сербия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. Политик подчеркнул, что он "первый, кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться, речь идет о материале с 85 процентов избирательных участков.Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42 процента бюллетеней Вучич получает 66,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28 процента голосов, остальные кандидаты — меньше пяти процентов.По тем же данным, на выборах в Скупщину политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 48,84 процента голосов, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,45 процента, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" — 9,03 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,36 процента, остальные движения не преодолели трехпроцентный барьер.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сербия, александр вучич