https://ria.ru/20220404/vybory-1781586285.html
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:26
2022-04-04T00:26
2022-04-04T11:44
в мире
сербия
александр вучич
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. Политик подчеркнул, что он "первый, кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться, речь идет о материале с 85 процентов избирательных участков.Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42 процента бюллетеней Вучич получает 66,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28 процента голосов, остальные кандидаты — меньше пяти процентов.По тем же данным, на выборах в Скупщину политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 48,84 процента голосов, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,45 процента, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" — 9,03 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,36 процента, остальные движения не преодолели трехпроцентный барьер.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич
00:26 04.04.2022 (обновлено: 11:44 04.04.2022)
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
Александр Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома.
"Я получил 59,9-60,1 процента… Во втором мандате получена значительно большая поддержка на президентских выборах — я получил сейчас около двух миллионов 245 тысяч голосов в первом круге", — заявил Вучич, выступая в штабе Сербской прогрессивной партии.
Политик подчеркнул, что он "первый, кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться, речь идет о материале с 85 процентов избирательных участков.
Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.
"Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", — отметил Вучич.
По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42 процента бюллетеней Вучич получает 66,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28 процента голосов, остальные кандидаты — меньше пяти процентов.
По тем же данным, на выборах в Скупщину политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 48,84 процента голосов, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,45 процента, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" — 9,03 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,36 процента, остальные движения не преодолели трехпроцентный барьер.
В Сербии
проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград
, Бор
и десятке других муниципалитетов.
Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.
Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин
заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.