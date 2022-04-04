Рейтинг@Mail.ru
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/vybory-1781586285.html
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:26
2022-04-04T11:44
в мире
сербия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома. Политик подчеркнул, что он "первый, кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться, речь идет о материале с 85 процентов избирательных участков.Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42 процента бюллетеней Вучич получает 66,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28 процента голосов, остальные кандидаты — меньше пяти процентов.По тем же данным, на выборах в Скупщину политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 48,84 процента голосов, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,45 процента, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" — 9,03 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,36 процента, остальные движения не преодолели трехпроцентный барьер.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич
00:26 04.04.2022 (обновлено: 11:44 04.04.2022)
 
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии

Александр Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии, свидетельствуют первые данные избиркома.

"Я получил 59,9-60,1 процента… Во втором мандате получена значительно большая поддержка на президентских выборах — я получил сейчас около двух миллионов 245 тысяч голосов в первом круге", — заявил Вучич, выступая в штабе Сербской прогрессивной партии.

Политик подчеркнул, что он "первый, кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться, речь идет о материале с 85 процентов избирательных участков.
Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.
"Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", — отметил Вучич.
По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42 процента бюллетеней Вучич получает 66,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28 процента голосов, остальные кандидаты — меньше пяти процентов.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:47
В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России
По тем же данным, на выборах в Скупщину политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 48,84 процента голосов, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,45 процента, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" — 9,03 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,36 процента, остальные движения не преодолели трехпроцентный барьер.
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.
Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.
Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 01:28
Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала