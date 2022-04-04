https://ria.ru/20220404/vuchich-1781674798.html

Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:38

2022-04-04T13:38

2022-04-04T14:15

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александр вучич

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметил в своем послании российский лидер, итоги голосования подтверждают широкую поддержку гражданами страны курса Вучича, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 95 процентов бюллетеней действующий президент Вучич набирает 58,63 процента голосов.Минувшей ночью сербский лидер уже провозгласил победу в первом туре.Ранее в понедельник Путин также поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им коалиции Фидес — Христианско-демократическая народная партия с победой на выборах в Государственное собрание.

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, сербия, в мире, россия, александр вучич