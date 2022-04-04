https://ria.ru/20220404/vuchich-1781674798.html
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:38
2022-04-04T13:38
2022-04-04T14:15
политика
владимир путин
сербия
в мире
россия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/61/1561956122_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_af92c66c5b39d440d4a226db91ff248d.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметил в своем послании российский лидер, итоги голосования подтверждают широкую поддержку гражданами страны курса Вучича, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 95 процентов бюллетеней действующий президент Вучич набирает 58,63 процента голосов.Минувшей ночью сербский лидер уже провозгласил победу в первом туре.Ранее в понедельник Путин также поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им коалиции Фидес — Христианско-демократическая народная партия с победой на выборах в Государственное собрание.
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/61/1561956122_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_473e73b5a0234f126bc6439b2497668e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, сербия, в мире, россия, александр вучич
13:38 04.04.2022 (обновлено: 14:15 04.04.2022)
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Президент России Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба
Кремля.
Как отметил в своем послании российский лидер, итоги голосования подтверждают широкую поддержку гражданами страны курса Вучича, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".
"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии", — говорится в телеграмме.
По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 95 процентов бюллетеней действующий президент Вучич набирает 58,63 процента голосов.
Минувшей ночью сербский лидер уже провозгласил победу в первом туре.
Ранее в понедельник Путин также поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
с победой возглавляемой им коалиции Фидес — Христианско-демократическая народная партия с победой на выборах в Государственное собрание.