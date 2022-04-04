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Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
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Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:38
2022-04-04T14:15
политика
владимир путин
сербия
в мире
россия
александр вучич
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметил в своем послании российский лидер, итоги голосования подтверждают широкую поддержку гражданами страны курса Вучича, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 95 процентов бюллетеней действующий президент Вучич набирает 58,63 процента голосов.Минувшей ночью сербский лидер уже провозгласил победу в первом туре.Ранее в понедельник Путин также поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им коалиции Фидес — Христианско-демократическая народная партия с победой на выборах в Государственное собрание.
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политика, владимир путин, сербия, в мире, россия, александр вучич
13:38 04.04.2022 (обновлено: 14:15 04.04.2022)
 
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

Президент России Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии и направил ему телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметил в своем послании российский лидер, итоги голосования подтверждают широкую поддержку гражданами страны курса Вучича, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии", — говорится в телеграмме.

По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после подсчета 95 процентов бюллетеней действующий президент Вучич набирает 58,63 процента голосов.
Минувшей ночью сербский лидер уже провозгласил победу в первом туре.
Ранее в понедельник Путин также поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им коалиции Фидес — Христианско-демократическая народная партия с победой на выборах в Государственное собрание.
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