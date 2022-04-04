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Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам - РИА Новости, 04.04.2022

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам с 4 апреля, рассчитывают перейти к оформлению туристических виз в мае, говорится на сайте посольства. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:04

2022-04-04T12:04

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам с 4 апреля, рассчитывают перейти к оформлению туристических виз в мае, говорится на сайте посольства."Посольство Норвегии в Москве сообщает, что с понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется приём граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске... можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также... для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов", - говорится на сайте посольства."По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе приём заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлён не будет. Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года", - отмечают в посольстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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