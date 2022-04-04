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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера - РИА Новости, 04.04.2022
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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера - РИА Новости, 04.04.2022
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", документ опубликовали на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:31
2022-04-04T15:24
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", документ опубликовали на портале правовой информации.Так, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. В частности, речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах.Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.Президент поручил МИД уведомить о новых правилах представительство ЕС и посольства перечисленных стран, а также ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.
https://ria.ru/20220404/vizy-1781631197.html
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владимир путин
14:31 04.04.2022 (обновлено: 15:24 04.04.2022)
 
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Путин подписал указ об ответных визовых мерах из-за действий недружественных государств

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", документ опубликовали на портале правовой информации.
Так, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
В частности, речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах.
Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.
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Президент поручил МИД уведомить о новых правилах представительство ЕС и посольства перечисленных стран, а также ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.
Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.
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Владимир Путин
 
 
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