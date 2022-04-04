https://ria.ru/20220404/ukraina-1781732802.html

В Крыму заявили, что у Украины нет шансов на военную победу

В Крыму заявили, что у Украины нет шансов на военную победу - РИА Новости, 04.04.2022

В Крыму заявили, что у Украины нет шансов на военную победу

Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что у Украины нет шансов на военную победу. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:43

2022-04-04T16:43

2022-04-04T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

украина

республика крым

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что у Украины нет шансов на военную победу."Несмотря на то, что борьба принимает затяжной характер, Россия не оставляет украинской стороне шансов на военную победу. Украинцам нужен быстрый мир любой ценой. Отсюда истеричное желание Зеленского встретиться с Путиным, уступчивость украинской делегации на переговорах. На это же нацелено и информационное давление на нашу страну. Но такой мир не позволит нам выполнить целей спецоперации, а Киев подаст его как свою "перемогу" (победу – ред.)", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, поэтому спецоперация должна быть проведена вплоть до полной демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

киев

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, республика крым, владимир константинов