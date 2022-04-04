https://ria.ru/20220404/ukraina-1781646121.html

Мэр Чернигова призвал детально расследовать действия украинских войск

Мэр Чернигова призвал детально расследовать действия украинских войск - РИА Новости, 04.04.2022

Мэр Чернигова призвал детально расследовать действия украинских войск

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник раскритиковал действия руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала военной... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:56

2022-04-04T11:56

2022-04-04T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в понедельник раскритиковал действия руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала военной операции РФ на Украине, призвал к их детальному расследованию."Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать", - сказал Атрошенко в эфире телеканала "Украина 24".Он также призвал "дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины". Только после этого, по его мнению, можно будет "выстраивать фундамент нового государства Украина".Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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чернигов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, чернигов