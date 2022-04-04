https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

Какое оружие Россия впервые применила на Украине

Какое оружие Россия впервые применила на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Какое оружие Россия впервые применила на Украине

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла все виды и рода вооруженных сил за исключением "ядерной триады". Применяется как проверенное временем оружие, РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:00

2022-04-04T08:00

2022-04-04T07:58

безопасность

россия

ивано-франковская область

одесса

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бмд-4м

армата

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Коц. К военной спецоперации на Украине Россия привлекла все виды и рода вооруженных сил за исключением "ядерной триады". Применяется как проверенное временем оружие, так и совершенно новое. О том, чем воюет российская армия, — в материале РИА Новости.Стальной кулакГлавная ударная сила Сухопутных войск, танки поддерживают наступления пехоты, уничтожают укрытия, огневые точки, прорывают укрепрайоны. В видеоотчетах Минобороны можно разглядеть практически всю номенклатуру боевых машин: и бывалые Т-72Б образца 1989-го, и Т-72Б3, и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.Пока не задействовали новейшие Т-14 "Армата". Однако и того, что есть, с лихвой хватает для борьбы с украинскими Т-64 и Т-72 ранних модификаций. Более того, широко разрекламированные ПТРК западного производства Javelin и NLAW не особо помогают ВСУ: в соцсетях немало кадров, демонстрирующих, как российские танки ведут бой даже после нескольких прямых попаданий — спасает динамическая защита.Из боевых машин пехоты — в основном БМП-1 и БМП-2, БМП-3 — меньше. Эту технику в войсках хорошо знают: "коробочки" участвовали во всех вооруженных конфликтах последних десятилетий. Бронетранспортеры БТР-82А, грузовики "Тайфун-У" и "Тайфун-К", а также внедорожники "Тигр" уже успели основательно обкатать в Сирии. А вот боевые машины десанта БМД-4М дебютировали на киевском направлении. Их главный козырь — 100-миллиметровая пушка 2А70, позволяющая при определенных условиях на равных противостоять даже танкам.В спецоперации участвуют разные артиллерийские установки — от 120-миллиметровых минометов до тяжелых 203-миллиметровых самоходок 2С7М "Малка". Их огонь корректируют с разведывательных беспилотников. А наиболее важные объекты уничтожают управляемыми снарядами, наводящимися по лазерному лучу.Широко применяют реактивную артиллерию — РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". К этому виду вооружений можно отнести и новейшую инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие", впервые показанную широкой публике в Москве на параде Победы в 2020-м. Она способна за полминуты выставить минное поле любой сложности на удалении от пяти до 15 километров. Цели на больших расстояниях поражают оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и, в некоторых случаях, береговые ракетные комплексы "Бастион".Захват небаВ первые дни спецоперации ВКС России серьезно проредили украинскую систему ПВО, завоевав безоговорочное превосходство в воздухе. Как писали в американском издании Military Watch Magazine, устаревшие украинские истребители Су-27 и МиГ-29 ничего не могли противопоставить современным Су-30СМ и Су-35. По данным Минобороны, ВКС не потеряли в воздушных боях ни одной машины, "всухую" сбив несколько десятков самолетов противника. Западные журналисты отмечают: хотя у обеих сторон похожая техника, разработанная еще при СССР, российская отличается более совершенными авионикой и средствами поражения.По сухопутным подразделениям работают современные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Их управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака" без проблем справляются с бронетехникой, а бортовой комплекс обороны хорошо защищает от ПЗРК. От огня с земли потеряли лишь несколько машин. Несмотря на то что и Ка-52, и Ми-28Н успели повоевать в Сирии, массовость применения на Украине — беспрецедентна.В марте Минобороны впервые задействовало истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми аэробаллистическими "Кинжалами": атаковали укрепленный подземный арсенал ВСУ в Ивано-Франковской области, где хранились боевые части оперативно-тактических комплексов "Точка-У". Пуск произвели с расстояния в тысячу километров. "Кинжал" пробил несколько метров армированного бетона и сдетонировал внутри, полностью уничтожив объект.В это же время появились кадры боевой работы БПЛА "Иноходец", производство которых в ближайшее время запустят в подмосковной Дубне. Дроны с управляемыми ракетами успешно охотятся за бронетехникой. Таким образом, Россия существенно сократила отставание от стран НАТО по этому виду вооружений.В то же время украинские дроны "Байрактар ТБ-2" турецкого производства так и не сыграли существенной роли на фронте. Спецоперация доказала: ударные БПЛА перестают быть "супероружием", как только натыкаются на грамотно выстроенную, глубокоэшелонированную систему ПВО. "Байрактары" совершенно бессильны перед зенитно-ракетными системами "Тор-М2", "Бук", С-400 и ракетно-пушечными "Панцирь-С".Морской фронтВМФ России наиболее активно действовал в первые дни операции. Корабли Черноморского флота уничтожили военно-морскую базу в Очакове, повредили и затопили большую часть вымпелов ВМСУ, а также оказали огневую поддержку морской пехоте при захвате острова Змеиный. Уцелевшие катера и суда обеспечения ВМСУ вынужденно перебазировались в Одессу. Морской ТВД полностью остался за Россией.Сейчас у Черноморского флота — вспомогательные функции в интересах сухопутных группировок. Корабли практически ежедневно бьют крылатыми "Калибрами" по украинским складам вооружений, техники и ГСМ, местам сосредоточения войск, штабам и укрепрайонам. Предположительно, 13 марта они накрыли и Яворовский полигон. Тогда, напомним, погибли до 200 западных наемников.Впрочем, украинским военным удалось нанести ВМФ чувствительный удар. Двадцать четвертого марта ВСУ выпустили ракеты по порту Бердянска, повредив два больших десантных корабля. На БДК "Саратов" разгорелся сильный пожар, в результате его пришлось притопить у причала. Фактически этот обстрел — единственный более-менее значимый успех украинских военных в противостоянии с российским флотом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/bronetransporter-1781317273.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781266338.html

https://ria.ru/20220331/donbass-1781165572.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, россия, ивано-франковская область, одесса, вмф рф, военно-морские силы украины, бмд-4м, армата, бмп-3