https://ria.ru/20220404/tseny-1781658902.html
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты
В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:40
2022-04-04T12:40
2022-04-04T14:43
борис джонсон
северная африка
испания
великобритания
санкции в отношении россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780858945_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_5f5e66c15175671230d532580ed14ebc.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail.Как отмечает издание, одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах."Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", — говорится в материале.На британский рынок повлиял и украинский кризис. Компания Edible Oils, крупнейший производитель растительного масла в Великобритании, заявила, что 80 процентов мировых поставок подсолнечного масла приходятся на Россию и Украину.Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупредил, что инфляция продуктов питания превысит 15 процентов, а волновые последствия кризиса приведут к "пугающе высокому" росту цен."Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2 процента выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", — пояснили авторы Daily Mail.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Так, в Великобритании с 1 апреля резко вырос ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента, в результате чего расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otstavka-1781470947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, северная африка, испания, великобритания, санкции в отношении россии
12:40 04.04.2022 (обновлено: 14:43 04.04.2022)
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты
DM: цены на овощи и фрукты в Великобритании выросли на 30% из-за подорожания топлива
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail
.
Как отмечает издание, одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.
"Водители грузовиков в Испании
начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке
, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", — говорится в материале.
На британский рынок повлиял и украинский кризис. Компания Edible Oils, крупнейший производитель растительного масла в Великобритании
, заявила, что 80 процентов мировых поставок подсолнечного масла приходятся на Россию и Украину
.
Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупредил, что инфляция продуктов питания превысит 15 процентов, а волновые последствия кризиса приведут к "пугающе высокому" росту цен.
"Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2 процента выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", — пояснили авторы Daily Mail.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Так, в Великобритании с 1 апреля резко вырос ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента, в результате чего расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.