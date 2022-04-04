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СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022
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СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты
В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:40
2022-04-04T14:43
борис джонсон
северная африка
испания
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail.Как отмечает издание, одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах."Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", — говорится в материале.На британский рынок повлиял и украинский кризис. Компания Edible Oils, крупнейший производитель растительного масла в Великобритании, заявила, что 80 процентов мировых поставок подсолнечного масла приходятся на Россию и Украину.Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупредил, что инфляция продуктов питания превысит 15 процентов, а волновые последствия кризиса приведут к "пугающе высокому" росту цен."Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2 процента выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", — пояснили авторы Daily Mail.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Так, в Великобритании с 1 апреля резко вырос ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента, в результате чего расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html
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60
борис джонсон, северная африка, испания, великобритания, санкции в отношении россии
12:40 04.04.2022 (обновлено: 14:43 04.04.2022)
 
СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты

DM: цены на овощи и фрукты в Великобритании выросли на 30% из-за подорожания топлива

© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании
Акция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста водителей грузовиков против повышения цен на бензин в Испании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail.
Как отмечает издание, одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.
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"Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", — говорится в материале.
На британский рынок повлиял и украинский кризис. Компания Edible Oils, крупнейший производитель растительного масла в Великобритании, заявила, что 80 процентов мировых поставок подсолнечного масла приходятся на Россию и Украину.
Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупредил, что инфляция продуктов питания превысит 15 процентов, а волновые последствия кризиса приведут к "пугающе высокому" росту цен.
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"Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2 процента выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", — пояснили авторы Daily Mail.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Так, в Великобритании с 1 апреля резко вырос ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента, в результате чего расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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