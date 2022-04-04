https://ria.ru/20220404/tseny-1781658902.html

СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты

СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ: жители Великобритании столкнулись с серьезным ростом цен на продукты

В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:40

2022-04-04T12:40

2022-04-04T14:43

борис джонсон

северная африка

испания

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30 процентов, растительное масло — на 50-70, пишет газета Daily Mail.Как отмечает издание, одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах."Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются. Кроме того, поставки пострадали вследствие ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на пограничном контроле", — говорится в материале.На британский рынок повлиял и украинский кризис. Компания Edible Oils, крупнейший производитель растительного масла в Великобритании, заявила, что 80 процентов мировых поставок подсолнечного масла приходятся на Россию и Украину.Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупредил, что инфляция продуктов питания превысит 15 процентов, а волновые последствия кризиса приведут к "пугающе высокому" росту цен."Это связано с тем, что стоимость продуктов сейчас на 5,2 процента выше, чем в это же время в прошлом году, и большему числу покупателей приходится обращаться к более дешевым продуктам и торговым маркам супермаркетов", — пояснили авторы Daily Mail.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Так, в Великобритании с 1 апреля резко вырос ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента, в результате чего расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otstavka-1781470947.html

https://ria.ru/20220402/tseny-1781403617.html

северная африка

испания

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

борис джонсон, северная африка, испания, великобритания, санкции в отношении россии