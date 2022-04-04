https://ria.ru/20220404/ssha-1781590352.html

США обманули Россию и не извинились, пишет Global Times

США обманули Россию и не извинились, пишет Global Times - РИА Новости, 04.04.2022

США обманули Россию и не извинились, пишет Global Times

США нарушили данные России обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T03:05

2022-04-04T03:05

2022-04-04T10:25

владимир путин

фрэнсис фукуяма

вашингтон (город)

киев

ситуация на украине

нато

в мире

китай

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США нарушили данные России обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишет китайская газета Global Times.Автор статьи считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, при котором они будут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события "концом истории".По словам журналиста, попытки Североатлантического альянса и ЕС посягнуть на российские сферы влияния стало причиной конфликта.Он отмечает, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая положила начало геополитической борьбы за будущее Украины."США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню", — заключил автор.Российские подразделения 24 февраля начали военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html

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владимир путин, фрэнсис фукуяма, вашингтон (город), киев, ситуация на украине, нато, в мире, китай, сша, россия