03:05 04.04.2022 (обновлено: 10:25 04.04.2022)
США обманули Россию и не извинились, пишет Global Times
GT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией из-за гордыни
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США нарушили данные России обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, при котором они будут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события "концом истории".
"США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться", — говорится в публикации.
По словам журналиста, попытки Североатлантического альянса и ЕС посягнуть на российские сферы влияния стало причиной конфликта.
"Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики "конца истории", — считает обозреватель GT.
"США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню", — заключил автор.
Российские подразделения 24 февраля начали военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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