https://ria.ru/20220404/shtraf-1781783717.html

Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО

Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО - РИА Новости, 04.04.2022

Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО

Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения, сообщает ведомство. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:21

2022-04-04T21:21

2022-04-04T23:45

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения, сообщает ведомство."Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО", — говорится в пресс-релизе.Решение принято для того, чтобы разрешить правовую коллизию, возникшую после легализации параллельного импорта. В ведомстве напомнили, что по законодательству производители техники обязаны ставить российский софт на свою продукцию. Иначе их, как и продавцов, ждет штраф. В случае же с параллельным импортом речь идет о поставке товаров от сторонних поставщиков и без согласия правообладателя.Сейчас ведомство предлагает мораторий, который освободит от наказания только продавцов. Минцифры уже подготовило проект изменений в КоАП. Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень приложений и программ утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями.

https://ria.ru/20220401/banki-1781194591.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, санкции в отношении россии