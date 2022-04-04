https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781763153.html

В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:55

2022-04-04T18:55

2022-04-04T19:19

санкции в отношении россии

общество

россия

павел крашенинников

госдума рф

андрей клишас

андрей турчак

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", - сообщила пресс-служба Крашенинникова.Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779444510.html

https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, андрей клишас, андрей турчак, совет федерации рф