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В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 04.04.2022
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В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций
В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций
Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:55
2022-04-04T19:19
санкции в отношении россии
общество
россия
павел крашенинников
госдума рф
андрей клишас
андрей турчак
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", - сообщила пресс-служба Крашенинникова.Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779444510.html
https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html
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санкции в отношении россии, общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, андрей клишас, андрей турчак, совет федерации рф
18:55 04.04.2022 (обновлено: 19:19 04.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций

Законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций против России внесли в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", - сообщила пресс-служба Крашенинникова.
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Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.
Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.
Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
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Санкции в отношении РоссииОбществоРоссияПавел КрашенинниковГосдума РФАндрей КлишасАндрей ТурчакСовет Федерации РФ
 
 
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