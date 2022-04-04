18:55 04.04.2022 (обновлено: 19:19 04.04.2022)
В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение антироссийских санкций
Законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций против России внесли в Госдуму
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", - сообщила пресс-служба Крашенинникова.
Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.
Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Верховный суд в своем отзыве, приложенному к документам, не высказал замечаний и предложений к законопроекту.
Авторами инициативы выступили сенаторы Совфеда Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавашникова, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.