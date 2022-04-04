https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781596580.html

Джонсон призовет Шольца усилить санкции против России, сообщило СМИ

Джонсон призовет Шольца усилить санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 04.04.2022

Джонсон призовет Шольца усилить санкции против России, сообщило СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T04:34

2022-04-04T04:34

2022-04-04T04:34

в мире

владимир путин

россия

москва

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

лондон

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ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишет газета Times.Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине.Газета отмечает, что Шольц совершит первый визит в Лондон с момента назначения на должность канцлера. Он встретится с Джонсоном в пятницу.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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